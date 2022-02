Money Laundering Case : राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक (NCP Leader Nawab Malik) यांना सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीने (ED) आर्थिक गैरव्यवहार (Money Laundering Case) प्रकरणी बुधवारी अटक केली. नवाब मलिक यांच्या अटकेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. नवाब मलिक यांना आज कोर्टात हजर करण्यात आले. तर कोर्टाने त्यांना 3 मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावली. आता नवाब मलिक यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला. नवाब मलिक यांचे भाऊ कप्तान मलिक (Kaptan Malik) यांना देखील ईडीने समन्स (ED Summons) बजावला आहे.Also Read - Nawab Malik यांच्या समर्थनार्थ Mahavikas Aghadiच्या नेत्यांचे आंदोलन, तर विरोधात BJPची निदर्शनं!

ED summons Kaptan Malik, Nawab Malik’s brother in connection with Dawood Ibrahim money laundering case.

Nawab Malik has been remanded to ED custody till March 3, in the case

— ANI (@ANI) February 24, 2022