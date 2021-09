मुंबई: मनी लाँडरिंग प्रकरणी (Money Laundering Case) अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ED ची धडक कारवाई सुरूच आहे. शिवसेनेच्या यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार भावना गवळी (Shivsena MP Bhavana Gawali) ED च्या निशाण्यावर आहेत. खासदार भावना गवळी यांचा निकटवर्तीय सईद खान (Saeed Khan arrested) याला ED नं अटक केली असून त्याला कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे. सईदला अटक झाल्यामुळे आता खासदार गवळी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.Also Read - Chandigarh Kare Aashiqui: Ayushmann Khurrana चा नवा चित्रपट 'या' तारखेला रिलीज होणार

'एएनआय'ने (ANI) दिलेल्या वृत्तानुसार, खासदार भावना गवळी यांच्या ट्रस्टमध्ये 17 कोटींच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीकडून तपास सुरू आहे. सामाजिक कार्यकर्ते हरिश सारडा ( Harish Sarada) यांनी भावना गवळी (Bhavana Gavali) यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्डनं नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून 43.35 कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. मात्र, भावना गवळी यांनी ती कंपनी कधीच सुरु केली नव्हती, असा दावा हरिश सारडा यांनी केला आहे. भावना अ‌ॅग्रो प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस कंपनीमध्ये अनियमितता केल्याचा देखील आरोप करण्यात आला होता.

Saeed Khan, a close aide of Shiv Sena leader Bhavana Gawali, was arrested by the Enforcement Directorate, in connection with an alleged money laundering case. He will be presented before the court today. pic.twitter.com/wcvQtPcJS9

