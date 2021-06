मुंबई: नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (Monsoon 2021) आता चांगलाच वेग पकडला आहे. मान्सूननं मुंबईसह (Mumbai Rain) आता संपूर्ण महाराष्ट्र (Monsoon Alert Maharashtra) व्यापला आहे. पुढील 5 दिवस पावसाचे आहेत. मुंबईसह राज्यात अनेक जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा इशारा हवामान विभागानं (IMD) वर्तवला आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: ममता दीदींचा भाजपला आणखी एक धक्का, मुकुल रॉय यांची घरवापसी

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आजपासून (11 जून) पुढील पाच दिवस राज्यातील विविध जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. मुंबईसह ठाणे, पालघर, आणि कोकण पट्ट्यात पावसाचा जोर अधिक राहील. तक मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात देखील पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. याबाबत हवामान तज्ज्ञ के.एस.होसाळीकर यांनी ट्वीट करून माहिती दिली आहे.

Please read carefully the severe weather warnings issued by IMD to for Konkan region for coming 5 days, including Mumbai Thane …

Need to be take seriously by all please as it could be one of the longest spell possibly!

Warnings are there for other parts of Mah too, Pl see pic.twitter.com/w0q1CSHE0r

