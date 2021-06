मुंबई: राज्यात कोरोनाव्हायरसच्या दुसऱ्या लाटेचा (Second Wave of Coronavirus) कहर सुरू असताना राज्य सरकारची (Maharashtra Government) चिंतेत आणखी भर घालणारी बातमी आहे. ती म्हणजे मुंबईसह (Mumbai) ठाणे (Thane), पालघर (Palghar), रायगड (Raigad) आणि कोकणात (Konkan) पुढील 3 दिवसांत अतिवृष्टीचा इशारा (Heavy Rainfall) देण्यात आला आहे. Also Read - टीव्ही एक्ट्रेसचा थेट तौक्ते चक्रीवादळाशी पंगा, कोसळलेलं झाडं आणि तुटलेल्या फांद्यामध्ये फोटोशूट

9 जून ते 12 जून दरम्यान विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाची शक्यता Heavy Rainfall) हवामान खात्यानं (IMD Alert) वर्तवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व यंत्रणांना सज्ज आणि सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच मुंबईसह, ठाणे, रायगड, हिंगोली, पालघर तसेच परभणी जिल्ह्यात पुढील 3 तासांत मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

Nowcast warning issued at 1300 Hrs Thunderstorm accompanied with lightning and light to moderate rain likely to occur at isolated places in the districts of Mumbai, Raigad,Thane, Palghar, Hingoli, Parbhani during next 3 hours.

-IMD MUMBAI — K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) June 8, 2021

हवामान विभागानं दिलेली माहिती अशी की, 9 ते 14 जूनदरम्यान मुंबईसह ठाणे, रायगड, पालघर आणि कोकणात मुसळधार पाऊस कोसळण्याची शक्यता आहे. शनिवारी ओरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. समुद्र किनारपट्टीवर राहाणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. मच्छीमारांना देखील मासेमारीसाठी समुद्रात जाऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुंबईत मान्सून सुरुवातीला जोरदार बॅटींग करणार आहे. त्यामुळे सखल भागात पाणी साचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नागरिकांनी विनाकारण घराबाहेर पडू नये, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. (Heavy Rain Alert in mumbai and konkan)

#WATCH | Maharashtra: Roads waterlogged in Mumbai’s Sion area after pre-monsoon showers in the city last night pic.twitter.com/WBKiRZ8LF8 — ANI (@ANI) June 8, 2021



हवामान विभागाच्या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेसोबत तातडीची बैठक घेतली.

राज्यात एनडीआरएफ (NDRF) आणि एसडीआरएफच्या तुकड्या तैनात करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर कोविड रुग्णांना सुरक्षित स्थळी हालवण्याचे निर्देश ही देण्यात आले आहेत.