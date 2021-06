मुंबई: मुंबईसह उपनगरातील सांताक्रूझ, विरार, पालघर, डहाणू, बोरीवली, कल्याण, पनवेल, अलिबाग, खंडाळा घाट या उपनगरांमध्ये विजेच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाकडून (Regional meteorological Centre Mumbai) वर्तवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राज्यातील काही जिल्ह्यात ‘रेड अलर्ट’ (Read Alert) जारी करण्यात आला आहे. पुढील 2 ते 4 तासांत मुसळधार ते माध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याची शक्यता आहे, असं हवामान तज्ज्ञ के.एस. होसाळीकर यांनी ट्वीट केलं आहे. (weather update in Marathi) मान्सूननं संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापला आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकण आणि विदर्भातही पाऊस सुरू आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: चिंताजनक! राज्यात पुन्हा मृत्यूंची संख्या वाढली; दिवसभरात 388 जणांचे बळी!

पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे (Pune),सातारा (Satara)आणि कोकणातील रत्नागिरी (Ratnagiri, Konkan) जिल्ह्याला रेड अलर्ट (Red Alert) जारी कारण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांत पुढील काही तासांत वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे.

15.30, 17 June

Very intense cloud echoes over Santacruz, Virar, Palghar Dahanu, Boriwali, Kalyan, Panvel, Alibag, Khandala, Ghat areas of Satara and Pune as seen in Mumbai radar

very likely of intense spells in coming 3, 4 hrs

Pl see IMD Updates pic.twitter.com/wnLlYQxntS

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) June 17, 2021