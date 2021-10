मुंबई : 31 ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येणारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजे एमपीएससी परीक्षा (MPSC Exam 2021) देणाऱ्या परिक्षार्थींसाठी ही महत्वाची बातमी आहे. या परीक्षार्थींना रविवारी लोकल (Mumbai Local) प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. त्यासाठी या परीक्षार्थींना (MPSC Student) आपले ओळखपत्र सोबत ठेवावे लागणार आहे. महत्वाचे म्हणजे या परीक्षेसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 30 ऑक्टोबर म्हणजे शनिवारी आणि 31 ऑक्टोबर म्हणजे रविवारी प्रवासाची मुभा (Local Travel) देण्यात आली आहे.Also Read - BIG NEWS: महापालिका आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून गिफ्ट, मिळणार 20 हजार रुपये दिवाळी बोनस

परीक्षार्थी आणि परीक्षा घेण्याच्या कामासाठी प्रतिनियुक्तीवर असलेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना 30 आणि 31 ऑक्टोबरला लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी असे पत्र राज्य शासनातर्फे रेल्वे विभागाला देण्यात आले होते. याला रेल्वे प्रशासनाने मंजूरी दिली आहे. राज्य शासनाकडून (Maharashtra Government) मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेच्या विभागीय प्रादेशिक व्यवस्थापकांना (Divisional Regional Managers of Central Railway and Western Railway ) पत्र पाठवण्यात आले होते. या पत्रात परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक आणि इतर अधिकारी आणि कर्मचारी एमपीएससीच्या परीक्षेसाठी प्रवास करणार असून त्यांना 30 आणि 31 ऑक्टोबर रोजी परीक्षेची तयारी तसेच परीक्षेला जाण्यासाठी लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. रेल्वे प्रशासनाने ( railway administration) ही मागणी मान्य केली असून परीक्षार्थिंना प्रवासासाठी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता परीक्षार्थी आणि कर्मचारी 30 आणि 31 ऑक्टोबरला लोकलने प्रवास करु शकणार आहेत. Also Read - Breaking News Live Updates: आर्यन खान आज अर्थर रोड जेलच्या बाहेर येणार

प्रवासा दरम्यान या परीक्षार्थिंना एमपीएससी परीक्षेचं ओळखपत्र (Hall Tickets) सोबत ठेवावे लागणार आहे. ओळखपत्र दाखवल्यानंतरच विद्यार्थांना परीक्षेसाठी लोकलमधून प्रवास करता येणार आहे. परीक्षेत सहभागी होणारे विद्यार्थी, निरिक्षकांना आणि एमपीएससी परीक्षा देण्यासाठी सहाय्यक कर्मचार्‍यांना वैध असलेल्या तिकीटासह लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यासाठी रेल्वे तिकिटे (Railway Ticket) जारी केली जाणार आहेत. रेल्वे प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे परीक्षार्थींना मोठा दिलासा मिळाला. Also Read - ST Driver Suicide: धक्कादायक! अहमदनगरमध्ये एसटी चालकाची आत्महत्या, एसटीलाच गळफास लावून संपवले जीवन