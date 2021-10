मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (Maharashtra Public Service Commission) राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या (Pre and Main Exam Dates) तारखा जाहीर केल्या आहे. आयोगामार्फत आता 290 पदांसाठी 17 संवर्गात ही भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती आयोगाच्या (MPSC) संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 2 जानेवारी 2022 रोजी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा (Pre-Exam) घेण्यात येणार असून राज्यभरातील 37 जिल्हा केंद्रांवर ही परीक्षा आयोजित केली जाणार आहे. या परीक्षासंदर्भात आयोगाने ट्विट करून माहिती दिली आहे.

कोरोना महामारीमुळे (Coronavirus) या परीक्षा लांबणीवर पडल्या होत्या. पंरतु आता राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला आहे. लॉकडाऊनचे (lockdon) निमय हळू हळू शिथिल करण्यात येत आहे. राज्यातील हॉटेल्स आणि मॉल्सनंतर आता मंदिरं, शाळा आणि महाविद्यालये देखील हळू हळू सुरू होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आगोयाने राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पूर्व परीक्षा दिनांक 2 जानेवारी, 2022 रोजी व मुख्य परीक्षा दिनांक 7, 8 व 9 मे, 2022 रोजी आयोजित करण्यात येईल. https://t.co/XnX063nev0 — Maharashtra Public Service Commission (@mpsc_office) October 4, 2021

पूर्व परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेसाठी (Main Exam Dates) पात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी 7, 8 आणि 9 मे 2022 रोजी किंवा त्यानंतर आयोजित केल्या जाऊ शकतात. या परीक्षेसाठी उमेदवार उद्यापासून म्हणजेच 5 ऑक्टोबर रोजी दुपारी दोन वाजेपासून अर्ज (Application Process) करू शकतात. तसेच अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख (Last Date) 25 ऑक्टोबर आहे. (MPSC Exam date Maharashtra Public Service Commission Pre and Main Exam Dates Announced! Examination will be held on this date for 290 posts)