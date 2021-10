मुंबई: तब्बल तीन वर्षांपासून प्रतीक्षेत असणाऱ्या विद्युत सहाय्यक (Vidyut Sahayyak) पदांच्या उमेदवारांचा नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महावितरणच्या (MSEDCL) विद्युत सहाय्यक (Vidyut Sahayyak) पदांचा निकाल जाहीर (Declares Result) करण्यात आला आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (Maharashtra Energy Minister Dr. Nitin Raut) यांनी निकाल जाहीर करण्याचे आदेश दिले होती. विविध न्यायालयीन प्रक्रियेत हा निकाल प्रदीर्घ काळ अडकला होता.Also Read - नवा ट्विस्ट! TATA Sons नं Air India ची बोली जिंकलीच नाही, केंद्र सरकारनं केलं खंडन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या (Mahatma Gandhi Jayanti) जयंतीच्या पूर्वसंध्येला शुक्रवारी महावितरण कंपनीनं निकाल जाहीर केला. न्यायप्रविष्ट असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटक वगळता इतर सर्व प्रवर्गातील 4534 उमेदवारांची निवड यादी जाहीर करण्यात आली आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी ट्वीटद्वारे उत्तीर्ण झालेल्या निवड झालेल्या उमेदवारांचे अभिनंदन केले आहे. Also Read - अधिकारी बनण्याचं स्वप्न भंगल्याने MPSC ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याची आत्महत्या

The recruitment process for 5000 vacancies of ‘Vidyut Sahayak in @MSEDCL was stalled due to court cases. I directed concerned officials to find the solution. Accordingly, the result is declared today on the eve of Mahatma Gandhi birth anniversary.@CMOMaharashtra @INCIndia

— Dr. Nitin Raut 🇮🇳 (@NitinRaut_INC) October 1, 2021