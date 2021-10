मुंबई : ऐन सणासुधीच्या काळात महागाईचा (Inflation) भडका सुरुच आहे. इंधन, खाद्य तेल, गॅस सिलेंडर (Fuel, edible oil, gas cylinder) दरवाढीनंतर आता सर्वसामान्यांचा प्रवास देखील महागला आहे. एसटीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी आहे. यापुढे एसटीने प्रवास करताना प्रवाश्यांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे. दिवाळीच्या तोंडावर एसटी महामंडळाने (ST Corporation) प्रवास दरात 17.17 टक्क्यांनी भाडेवाढ केली आहे. त्यामुळे आजपासून एसटीने प्रवास करणाऱ्यांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: आर्यन खानच्या जामीनावर आज हायकोर्टात सुनावणी

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (Maharashtra State Transport Corporation) ट्विटरच्या माध्यमातून या संदर्भातील माहिती दिली आहे. 26 ऑक्टोबरपासून ही भाडेवाढ लागू झाली आहे. महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या प्रवासी सेवांना भाडेवाढ (Fare increase for passenger services) लागू होईल. ही वाढ किमान 5 रुपयांपासून 185 रुपयांपर्यंत झाली आहे. ऐन दिवाळीच्या (Diwali) तोंडावर प्रवाशांना जादा भाडे मोजावे लागणार आहे त्यामुळे प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: ऐन दिवाळीत एसटीचा प्रवास महागला, 17.17 टक्के भाडेवाढ, मध्यरात्रीपासून नवे दर लागू

नव्या भाडेवाढीनुसार साधी गाडी, शयन-आसनी, शिवशाही (Shivshahi) तसेच शिवनेरी (Shivneri) आणि अश्वमेधच्या (Ashwamedh) पहिल्या टप्प्यासाठी भाडेवाढ होणार नसून, दुसऱ्या टप्प्यानंतर म्हणजेच सहा किलोमीटरनंतरच्या तिकिटाच्या दरात वाढ होणार आहे. ही दरवाढ 5 रुपयांच्या पटीत असणार आहे. भाडेवाढीमुळे दादर ते स्वारगेट (Dadar To Swarget) शिवनेरीचे तिकीट दर 450 रुपयांवरून 525 रुपये झाले आहे. मुंबई ते दापोली (Mumbai to Dapoli) साध्या बसचे दर 290 रुपयांवरून 340 रुपये, मुंबई ते विजयदुर्गपर्यंत (Mumbai to vijaydurg) साध्या बसच्या दरात 105 रुपयांनी वाढ झाली असून आता प्रवाशांना या प्रवासासाठी 730 रुपये मोजावे लागतील. मुंबई ते औरंगाबाद (Mumbai to Aurangabad) साध्या बसचा प्रवासही 120 रुपयांनी महागला असून यापुढे 740 रुपयांवरून तिकीट 860 रुपये झाले आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: शाहरुखनं भाजपत प्रवेश केला तर...; छगण भुजबळ यांचा सणसणीत टोला

इंधनदरात (fuel prices) सतत होणारी दरवाढ, टायरसह गाड्यांच्या सुट्यां भागांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे एसटीच्या तिजोरीवर पडलेला भार कमी करण्यासाठी महामंडळाने ही भाडेवाढ लागू केली आहे. राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या सोमवारच्या बैठकीत भाडेवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर महामंडळाने सोमवारी मध्यरात्रीपासूनच त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. महत्वाचे म्हणजे, साध्या बसचा रातराणीचा (Ratrani) प्रवास तुलनेने स्वस्त झाला आहे. रातराणी गाडय़ांच्या तिकिटांचे दर 5 ते 10 रुपयांनी कमी करत महामंडळाने रात्रीचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना काहीसा दिलासा दिला आहे.

साध्या बसचे नवीन तिकीट दर –

मुंबई ते अलिबाग – 135 रुपयांवरुन आता 160 रुपये मोजावे लागणार.

मुंबई ते कोल्हापूर – 485 रुपयांवरुन आता 565 रुपये मोजावे लागणार.

मुंबई ते जळगाव – 545 रुपयांवरुन आता 635 रुपये मोजावे लागणार.

मुंबई ते नाशिक – 345 रुपयांवरुन आता 400 रुपये मोजावे लागणार.

पुणे ते औरंगाबाद – 290 रुपयांवरुन आता 340 रुपये मोजावे लागणार.

पुणे ते नाशिक – 270 रुपयांवरुन आता 315 रुपये मोजावे लागणार.

पुणे ते पंढरपूर – 270 रुपयांवरुन आता 315 रुपये मोजावे लागणार.

नाशिक ते कोल्हापूर – 575 रुपयांवरुन आता 670 रुपये मोजावे लागणार.

नाशिक ते पंढरपूर – 470 रुपयांवरुन आता 550 रुपये मोजावे लागणार.

औरंगाबाद ते लातूर – 360 रुपयांवरुन आता 420 रुपये मोजावे लागणार.