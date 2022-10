Mumbai Accident: वांद्रे-वरळी सी लिंकवर (Worli Sea Link Accident) पहाटेच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. या अपघातामध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर तब्बल 10 जण हे जखमी आहेत. एका मागून एक गाड्या एकमेकांवर धडकल्याने हा अपघात (Mumbai Accident) झाला आहे. यामध्ये चार कार आणि एका रुग्णवाहिकेचा समावेश आहे. हा अपघात एवढा भीषण होता की, यामध्ये गाड्यांचा अक्षरशः चुराडा झाला आहे. या अपघातानंतर वरळीहून वांद्रेच्या दिशेने जाणारा मार्ग बंद करण्यात आलाय.Also Read - Dasara Melava 2022 : उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंच्या तोफा आज धडाडणार, दसरा मेळाव्यांकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष!

घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलेय. रुग्णांना घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिकेलाच वाहनांची धडक बसली. यामध्ये जवळपास चार कार एकमेकांवर आदळल्या आहेत. या भीषण अपघातांमध्ये गाड्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तर पाच जण हे ठार झाले आहेत. 10 जण यामध्ये जखमी झाल्याची माहिती आहे. यामधील तीन जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. या अपघाताचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. यासोबतच अपघातातील मृतांची आणि जखमींची नावे अद्याप समोर आलेली नाहीत. Also Read - Mumbai Local Mega Block: आज मध्य आणि हार्बर मार्गावर मेगा ब्लॉक, पश्चिम रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांना दिलासा!

Maharashtra | 10 people got injured in a collision between four cars and an ambulance on Mumbai’s Bandra Worli Sea Link pic.twitter.com/7ihc7xnZv5

— ANI (@ANI) October 5, 2022