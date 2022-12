Mumbai Airport's server down: मुंबई विमानतळाचे टर्मिनल-2 सर्व्हर डाऊन, शेकडो प्रवासी खोळंबले

Mumbai Airport’s server down: मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सर्व्हर (Terminal-2 server down) गुरुवारी सायंकाळी अचानक डाऊन झाले आहे. यामुळे शेकडो प्रवाशांना ताटकळत बसावे लागले आहे. विमानतळावरील (Mumbai International Airport) संगणक प्रणालीत बिघाड झाल्याने (computer system failure) सर्व विमान कंपन्यांच्या चेक-इनवर परिणाम झाला. अनेक प्रवाशांनी ट्विटरवर याबाबत तक्रारीही केल्या आहेत. सुमारे 40 मिनिटांच्या प्रयत्नानंतर सर्व्हर सुरु झाल्यानंतर विमानतळावरील सामान्य सेवा (Check-in of affected) पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. सर्व्हरमध्ये बिघाड झाल्याने सुमारे 40 मिनिटे विमानतळाचे कामकाज विस्कळीत झाले होते.

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्‍ट्रीय विमानतळ हे मुंबई आणि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन (MMR) मध्‍ये एक अतिशय व्‍यस्‍त आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरूनही सर्व्हर डाऊन झाल्याची माहिती देण्यात आली होती. सर्व्हर ठिक केले जात असून थोड्याच वेळात सर्व सेवा पुन्हा सुरू होतील अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली होती.

We understand that delays are certainly uncomfortable. Our team is working diligently to minimize the inconvenience. They'll be in touch with you for further updates.

— Air India (@airindiain) December 1, 2022