Mumbai Building Collapse: मुंबईतील वांद्रे परिसरात (Bandra Building Collapse) वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेजवळ एक दुमजी इमारत कोसळली. ढिगाऱ्याखाली दबून एकाचा मृत्यू झाला असून या दुर्घटनेत 22 जण जखमी झाल्याची माहिती मिळाली आहे. मदतकार्य सुरू करण्यात आले असून सर्व जखमींवर भाभा हॉस्पिटलमध्ये (Bhabha hospital Mumbai) उपचार सुरू आहे. त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. घटनेत जखमी झालेले सर्व जण हे बिहारमधील कामगार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Maharashtra | One person died and 16 people admitted with minor injuries after a G+2 structure collapsed at Shastri Nagar, Bandra West. Rescue operation underway: Brihanmumbai Municipal Corporation pic.twitter.com/EJwQby3cxm



मिळालेल्या माहितीनुसार, वांद्रेच्या शास्त्री नगरमध्ये जी+2 इमारत काल बुधवारी रात्री कोसळली. घटना ही मध्यरात्री 12 वाजून 15 मिनिटांच्या सुमारास घडली आहे. तळमजला आणि वर दोन मजले असलेल्या या इमारतीचा भाग कोसळल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. ढिगाऱ्याखाली अनेक जण अडकले. त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झाले आहेत.

#MyBMCUpdates

One person has unfortunately passed away in the G+2 house collapse at Shastri Nagar – declared to be DOA. Our thoughts and prayers are with their family. 16 people admitted with minor injuries.

Awaiting reports on others injured

Rescue operations still ongoing. https://t.co/pkg35ar7IO

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) June 8, 2022