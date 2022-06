Mumbai Building Collapse : पावसाला (Mumbai Rain) आता कुठे सुरुवात नाही झाली तर मुंबईमध्ये झाडं कोसळल्याच्या (Tree Collapse), घर कोसळल्याच्या (Home Collapse), इमारत किंवा इमारतीचा काही भाग कोसळल्याच्या (Building Collapse) घटनांना सुरुवात झाली आहे. अशामध्ये मुंबईतल्या कुर्ल्यामध्ये चार मजली इमारत कोसळल्याची (Kurla Building Collapse) घटना समोर आली आहे. कुर्ला पूर्व भागातील नाईकनगर (Naiknagar) परिसरात चार मजली इमारत सोमवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास कोसळली. ढिगाऱ्याखाली 20-25 जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अग्निशमन (Fir Brigade) दलाकडू बचावकार्य युद्धपातळीवर (Rescue operation ) सुरु आहे.Also Read - Mumbai Water Cut: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! मुंबई, ठाणे आणि परिसरात आजपासून 10% नियमित पाणीकपात सुरू

मिळालेल्या माहितीनुसार, कुर्ला पूर्व भागातील नाईकनगर परिसरात ही घटना घडली आहे. चार मजली इमारत सोमवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास अचानक कोसळली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य आणि मदतकार्य सुरु केले. 4 ते 5 जणांना ढिगाऱ्यातून बाहेर काढण्यात आले आहे. त्यांना जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तर ढिगाऱ्याखाली आणखी 20-25 जण अडकल्याची भीती आहे. या सर्वांना बाहेर काढण्यासाठी अग्निशमन दलाचे जवान, एनडीआरएफचे पथक, श्वान पथक, पोलिस आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींमार्फत बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे. Also Read - Viral Video : ट्रेनला लटकून स्टंट करणं पडलं महागात, खांबाला धडकून तरुण गंभीर जखमी!

Kurla, Mumbai | A 4-storey building collapses in Naik Nagar. Fire brigade team, police at the spot as rescue operation continues

As per BMC, 7 people rescued from under debris are in stable condition; 20 to 25 likely to be trapped under the debris. Rescue operation on pic.twitter.com/M9stC1eFh6

— ANI (@ANI) June 27, 2022