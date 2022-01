Mumbai Building Fire : मुंबईतल्या ताडदेव परिसरात इमारतीला भीषण (Building Fire) आग लागल्याची घटना घडली आहे. 20 मजली इमारतीच्या 18व्या मजल्यावर ही भीषण आग लागली. नाना चौक (Nana Chowk) परिसरातील भाटिया रुग्णालयाजवळील (Bhatia Hospital) कमला नावाच्या इमारतीला (Kamala Building) ही आग लागली होती. सकाळी 7च्या सुमारास इमारतीला आग लागली. या आगीमध्ये 6 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर 15 पेक्षा अधिक जण जखमी झाले आहेत. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या (Fire Brigade) 13 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करुन ही आग विझवली.Also Read - Lata Mangeshkar Health update: लता मंगेशकर यांची प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट, डॉक्टर म्हणाले...

Maharashtra | A level 3 fire broke out in 20 storeys Kamala building near Mumbai’s Bhatia hospital in Tardeo. 13 fire engines are present at the spot; more details awaited.

— ANI (@ANI) January 22, 2022