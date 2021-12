Mumbai Corona Update: देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai City) पुन्हा एकदा कोरोनाच्या (Covid-19) विळख्यात सापडली आहे. मुंबईत कोरोना व्हायरसचा (Coronavirus) उद्रेक झालेचे पाहायला मिळत आहे. गुरुवारी (30 डिसेंबर) तर धडकी भरणारी आकडेवारी समोर आली आहे. गेल्या 24 तासांत मुंबईत 3671 नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे बुधवारी (29 डिसेंबर) आढळून आलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णसंख्येच्या तुलनेत ही वाढ 46 टक्के जास्त आहे. मुंबईत बुधवारी 2510 रुग्ण आढळले होते. दुसरीकडे राज्यभरातही विक्रमी रुग्ण समोर आले आहेत. राज्यात 5 हजारांहून जास्त रुग्ण आढळून आले आहेत. बुधवारी ही संख्या 3700 इतकी होती.Also Read - Maharashtra New Year Guidelines: न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टीचे आयोजन करण्यापूर्वी हे वाचा... गृहमंत्रालायाकडून गाईडलाईन्स जारी

मुंबईत दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. बुधवारी राज्यात जितके रुग्ण आढळले होते, तितकेच रुग्ण गुरुवारी मुंबईत आढळले आहेत. राज्यात बुधवारी 3700 रुग्ण आढळले होते. त्यामुळे मुंबई महापालिका प्रशासन सतर्क झाले आहे. Also Read - बॉलिवूडवर शोककळा! 'शोले' चित्रपटातील अभिनेत्याचे मुंबईत निधन, मधुमेहाने होते ग्रस्त

राज्यात गेल्या 24 तासांत 5368 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. धक्कादायक म्हणजे 22 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर राज्यात गुरुवारी 198 नवीन ओमिक्रॉनबाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे ओमिक्रॉनबाधित रुग्णांचा आकडा 450 वर पोहोचला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे 1193 रुग्ण पूर्णपणे कोरोनातून बरे झाले आहेत. Also Read - Saurav Ganguly Corona Positive: सौरव गांगुली एका वर्षात दुसऱ्यांदा हॉस्पिटलमध्ये, कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह

आरोग्य विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे 3671 नवे रुग्ण समोर आले आहेत. तर 371 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहे. मुंबईत आता एक्टिव्ह रुग्णांची (Mumbai Active case) संख्या वाढून ती 11360 झाली आहे. आशियातील सर्वात मोठा स्लम एरिया म्हणजे धारावीत (Dharavi) 20 रुग्णांची नोंद घेण्यात आली आहे. 18 मेनंतर पहिल्यांदा धारावीत कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

Mumbai reports 3,671 fresh COVID cases and 371 recoveries today, taking active cases to 11,360

Out of the total cases in the city, Dharavi has recorded 20 cases, the highest since May 18 pic.twitter.com/ivJfUSDuZF

— ANI (@ANI) December 30, 2021