मुंबई : कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona) ओसरत असताना सुद्धा मुंबईत कोरोना रुग्णांची (Corona Patient) संख्या वाढत आहे. अशामध्ये कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave Of Corona) येण्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Governemnt) कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण (Corona Vaccination) मोहिमेवर भर दिला. सध्या लसीकरण मोहीम वेगाने राबिवली जात आहे. पण लसीच्या (Corona Vaccine) तुटवड्यामुळे राज्यातील अनेक भागात लसीकरण केंद्र बंद आहेत. मुंबईत देखीले लसींच्या तुटवड्यामुळे (shortage of vaccines ) लसीकरण मोहिम बंद होती. पण आता तीन दिवसांच्या ब्रेकनंतर पुन्हा लसीकरण केंद्र सुरु होणार आहेत. त्यामुळे आता मुंबईकरांना लस मिळणार आहे.

लसीचा प्रश्न सुटल्यामुळे मुंबईतील शासकीय आणि महानगरपालिका केंद्रांवर (government and municipal centers)आजपासून लसीकरण सुरु होणार आहे. सध्या मुंबईत 1 लाख 35 हजार लसीचे डोस उपलब्ध आहेत. यामध्ये कोविशिल्डचे (covishield) 85 हजार डोस आणि कोवॅक्सिनच्या (covaxin) 50 हजार डोसचा समावेश आहे. पुढील दोन दिवस लसीचे हे डोस पुरतील. कारण मुंबईत दररोज कोविशील्ड लसीचे 40-50 हजार डोस दिले जातात. आणि कोवॅक्सिनचे 15 हजार डोस दिले जातात. त्यामुळे आता उपलब्ध असलेला लसीचा साठा दोन दिवस चालू शकतो. मंगळवारपर्यंत लसीचा पुरवठा पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात जानेवारीपासून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण (Corona Vaccination) मोहीम सुरु आहे. पण आता लसींचा तुटवडा असल्याने लसीकरण मोहीम संथगतीने सुरु आहे. राज्यामध्ये आतापर्यंत 45 वर्षांवरील 42 टक्के तर 18 ते 44 वयोगटातील जवळपास 12 टक्के नागरिकांना लसीचा पहिला डोस (first dose of vaccine) मिळाला आहे. लसीकरण मोहीम योग्य पद्धतीने सुरु होती पण जूनअखेर लस पुरवठ्यामध्ये खंड पडू लागल्यामुळे लसीकरण मोहिमेवर परिणाम होऊ लागला आहे.

दरम्यान, मुंबईमध्ये गेल्या 24 तासांत 558 कोरोनाबाधित रुग्णांची (Corona Patient) नोंद झाली आहे. तर 15 कोरोनाबाधित रुग्णांचा (Corona Patient Death) उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. मुंबईत आतापर्यंत 15 हजार 627 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर सध्या मुंबईत 11 हजार 423 सक्रीय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.