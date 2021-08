मुंबई: देशात कोरोनाची दुसरी लाट (Coronavirus in India) आटोक्यात येत असतानाच आता तिसऱ्या लाटेची (Third Wave of Coronavirus) शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. देशभरात सलग दुसऱ्या दिवशी 40 हजारांहून जास्त कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे चिंतेत आणखी भर पडली आहे. गेल्या 24 तासांत 44 हजार 658 नव्या रुग्णांची भर पडली असून 496 जणांचा कोरोनानं बळी घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर सतर्क राहणाचा इशारा आरोग्य तज्ज्ञांनी दिला आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: मुंबईत दरड कोसळली; 2 गंभीर जखमी, 6 घरांचं मोठं नुकसान

दुसरीकडे, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत देखील रुग्णांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. कोरोनाची तिसरी लाट रोखण्यासाठी मुंबई महापालिका (Mumbai Mahanagar Palika) सज्ज झाली आहे. मुंबई महापालिकेनं अॅक्शन प्लान (Action Plan) तयार केला आहे. तिसऱ्या लाटेसाठी नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुंबई महापालिका आयुक्तांनी (Municipal Commissioner) दिले आहेत. महापालिका आयुक्तांनी यासंदर्भात सर्व आधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यात काही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. Also Read - Corona Third Wave: चिंताजनक! काही राज्यांमध्ये तिसऱ्या लाटेची सुरुवात! इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चचे संकेत

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची (Third Wave of Coronavirus) शक्यता लक्षात घेऊन मुंबई महापालिकेची सर्व रुग्णालये आणि जम्बो कोविड रुग्णालये यांना सतर्क व सुसज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अंतर्गत प्रामुख्याने सर्व रुग्णालयांमधील आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा, जसं की, रुग्णखाटा, रुग्णवाहिका, रुग्णालयातील मनुष्यबळ, आवश्यक ती साधनसामुग्री, औषधोपचार विषयक बाबी, औषधे-गोळ्या-इंजेक्शन्स साठा इत्यादी सर्व बाबींचा आढावा घेऊन संभाव्य गरजेनुसार अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. Also Read - ना'राज' शिल्पा शेट्टी मुलांसह पतीपासून वेगळं राहण्याच्या तयारीत? मित्रानं केला खळबळजनक दावा

इमारत सील करुन पोलिस तैनात करणार

ज्या इमारतीत पाच पेक्षा जास्त रुग्ण आढळल्यास ती इमारती सील करण्यात येईल. इमारत सील करण्याविषयीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविली जावी यासाठी सर्व सील इमारतींच्या गेटवर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इमारतींमध्ये प्रवेश करण्यास कोणालाही अनुमती असणार नाही. तसंच इमारतींमध्ये असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तिला बाहेर पडण्यास मनाई असणार आहे. त्याचबरोबर अशा इमारतींमध्ये विविध कामांसाठी येणारे कामगार, वाहन चालक यांना देखील सदर कालावधीदरम्यान इमारतीमध्ये प्रवेश असणार नाही.

No Mask साठी ‘क्लीन-अप मार्शल’ची नियुक्ती…

मास्क न लावणाऱ्यांवर करण्यात येत असलेली दंडात्मक कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्तांनी सर्व 24 प्रशासकीय विभागांना दिले आहेत. या अनुषंगाने आवश्यक तेवढ्या अधिक ‘क्लीन-अप मार्शल’ची तात्पुरती नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर ‘विना मास्क’ विषयक कारवाई देखील अधिक तीव्र करण्याच्या सूचना देखील आयुक्तांनी मुंबई पोलिसांना दिल्या आहेत. या अनुषंगाने मनपा क्षेत्रात दररोज अधिकाधिक व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करणे गरजेचे असल्याची सूचना करण्यात आली आहे.

कोविड बाधा झाल्याची चाचणी लवकरात लवकर होणे हे रुग्णाच्या दृष्टीने तसेच कोविड प्रतिबंधाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका क्षेत्रात 266 कोविड चाचणी केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. तरी ज्यांना कोविडची लक्षणे असतील, त्यांनी कोविड चाचणी केंद्रात जाऊन कोविड चाचणी करुन घ्यावी. तसंच सील इमारतींमधील व्यक्तिंची देखील टप्प्या-टप्प्याने कोविड चाचणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, तिसऱ्या लाटेची संभाव्यता लक्षात घेऊन महापालिकेच्या सर्व 24 विभागांमध्ये कार्यरत असणारे नियंत्रण कक्ष (वॉर्ड वॉर रुम) अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अंतर्गत प्रामुख्याने तेथील मनुष्यबळ, तांत्रिक सेवा-सुविधा इत्यादी बाबींचा आढावा घेऊन गरजेनुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महापालिकेच्या सर्व 24 विभागांमध्ये असणा-या सार्वजनिक शौचालयांचे दिवसातून 5 वेळा सॅनिटायझेशन करण्याबरोबरच याच पद्धतीने महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये असणाऱ्या शौचालयांचं देखील निर्जंतुकीकरण नियमितपणे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.