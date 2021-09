मुंबई: कोरोनाची (Covid 19) दुसरी लाट (Second Wave of Covid 19) ओसरली असली तरी तिसरी लाट (Third Wave of Coronavirus) येण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. अशातच मुंबईसह उपनगरात डेंग्यूचा (Dengue in Mumbai) धोका वाढला आहे. मुंबईत जानेवारी 2021 पासून आतापर्यंत डेंग्यूचे 305 रुग्ण आढळून आले आहे. त्यात 85 रुग्ण या महिन्यातील आहेत. याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं (BMC) अहवाल सादर केला.Also Read - Breaking News Live Updates: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात मुंबईत पोलिसांत तक्रार

अहवालानुसार, मुंबईत गेल्या वर्षाच्या तुलने डेंग्यूच्या रुग्णांमध्ये दुपटीनं वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी मुंबईत डेंग्यूचे 129 रुग्ण आढळले होते. या अहवालात म्हटले आहे की, आतापर्यंत डासांमुळे होणाऱ्या आजारामुळे एकही मृत्यू झालेला नाही. तर 2020 मध्ये तीन जणांचा मृत्यू झाला होता.

मुंबई सप्टेंबरमध्ये डेंग्यूचे सर्वाधिक रुग्ण समोर आले आहेत. 1 ते 12 सप्टेंबरदरम्यान डेंग्यूचे 85 रुग्ण आढळून आले आहेत. गेल्या महिन्यात ही संख्या 144 होती. भायखळा, चिंचपोकली, आग्रीपाडा, दादर-पूर्व, सायन-पूर्व, माटुंगा, अन्टॉप हिल, धारावी, दादर आणि माहिममध्ये डेंग्यूचे रुग्ण आढळून आले आल्याचं महापालिकेच्या अहवालात म्हटलं आहे.

आरोग्य पथकानं आतापर्यंत 4,46,077 घरांची पाहाणी केली आहे. डांसांची उत्पत्ती होणारे 4,108 ठिकाणं नष्ट करण्यात आले आहेत. आपल्या आजुबाजुचा परिसर स्वच्छ ठेवणे तसेच रिकाम्या बरण्या, टायर, डबे, थर्माकोलचे डब्बे, नारळाचे खोके आदींमध्ये पाणी जमा होऊ देऊ नका. डासांची उत्पत्ती करणाऱ्या ठिकाणं नष्ट करण्यासाठी ड्रोन तैनात करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेनं दिली आहे.