Mumbai Gangrape: मुंबईमध्ये तरुणीवर गँगरेप (Mumbai Gangrape) झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चार अल्पवयीन मुलांनी तरुणीवर गँगरेप (Gangrape) केला आहे. मुंबईच्या गोवंडी (Govandi) परिसरात शनिवारी पहाटे ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी पीडित तरुणीने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात (Shivajinagar police Station) आरोपींविरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करत तपास सुरु केला. काही तासांच्या आत पोलिसांनी तीन आरोपींच्या मुस्क्या आवळल्या. तर एक आरोपी फरार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.

Mumbai | At around 4.30-5 am today, a woman was going to her home from Baiganwadi old bus depot. Four people, whom she knew,were there. One of them took her to an empty shanty, other three followed. They all gang-raped her: Sr Inspector Arjun Rajane, Shivaji Nagar police station pic.twitter.com/QUptwKhShD

— ANI (@ANI) January 22, 2022