मुंबई: कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेचा (Second Wave of Covid 19) संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत लॉकडाऊनचे कठोर निर्बंध लागू केले होते. आता ते टप्प्या टप्प्यानं हटवण्याचा राज्य सरकारनं निर्णय घेतला आहे. राज्यात रुग्णसंख्या कमी होत असल्यानं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Udhav Thackeray) सरकारनं एकूण पाच टप्प्यात राज्य अनलॉक (5 Level Unlock Plan) करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 18 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. उद्यापासून (4 जून) या 18 जिल्ह्यांमध्ये पूर्णपणे लॉकडाऊन उठवण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे मदत व पूनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Maharashtra minister Vijay Wadettiwar) यांनी केली आहे. दर आठवड्याला राज्यातील इतर जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील कोरोना पॉझिटिव्हीटी रेट पाहून अनलॉकचा नियम बदलण्याचा निर्णय होईल, असं देखील विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

We have prepared a 5-level unlock plan for the State on the basis of positivity rate and status of occupancy of oxygen beds in the districts. Districts with the lowest positivity rate will have no restrictions: Maharashtra minister Vijay Wadettiwar pic.twitter.com/uddFLf2gqH

— ANI (@ANI) June 3, 2021