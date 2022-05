Mumbai Local Mega Block : लोकलने प्रवास (Local Travel) करणाऱ्या मुंबईकरांसाठी (Mumbaikar) आनंदाची बातमी आहे. आज रेल्वेच्या तिन्ही मार्गापैंकी फक्त हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक (Harbour Railway Mega Block) घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावरुन प्रवास (Central And Western Railway) करणाऱ्या मुंबईकरांना आज घराबाहेर पडता येणार आहे. मेगाब्लॉक नसल्यामुळे या मार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा रविवारचा प्रवास गर्दीमुक्त होणार आहे. दरम्यान, रविवारी मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात आला होता पण तो मध्यरात्री घेण्यात आला होता आणि पहाटेपर्यंत हा मेगाब्लॉक संपला. त्यामुळे दोन्ही मार्गावर दिवसा मेगाब्लॉक नसणार आहे.Also Read - Water Cut Off In Mumbai: मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा, 24 ते 27 मेदरम्यान पाणीकपात

हार्बर रेल्वे मार्गावर (Harbour Railway Mega Block) विविध अभियांत्रिकी आणि देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी 22 मे म्हणजे रविवारी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावरील पनवेल ते वाशी स्थानकांदरम्यान रविवारी सकाळी 11.5 ते 4.05 वाजेपर्यंत मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉक कालावधीत पनवेल येथून सकाळी 10.33 ते दुपारी 3.49 वाजेपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबईकडे जाणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील सेवा बंद राहतील.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई येथून सकाळी 9.45 ते दुपारी 3.12 या वेळेत पनवेल/बेलापूरकडे जाणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील सेवा बंद राहतील. पनवेल येथून सकाळी 11.02 ते दुपारी 3.53 वाजेपर्यंत सुटून ठाण्याकडे जाणारी अप ट्रान्सहार्बर मार्गावरील सेवा आणि पनवेल येथून सकाळी 10.01 ते दुपारी 3.20 वाजेपर्यंत सुटून ठाण्याकडे जाणाऱ्या ट्रान्सहार्बर मार्गावरील सेवा बंद राहतील. विशेष ब्लॉक कालावधीत खारकोपर आणि बेलापूर/नेरुळ दरम्यानच्या उपनगरीय रेल्वे सेवा वेळापत्रकानुसार धावतील. ब्लॉक कालावधीत ठाणे- वाशी/नेरुळ स्थानकांदरम्यान ट्रान्सहार्बर लाईन सेवा उपलब्ध असेल.