मुंबई : राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव (Coronavirus) वाढल्यानंतर लॉकडाऊन (Lockdown) लागू करण्यात आला होता. तेव्हापासून मुंबईची लाईफ लाईन (Life line of Mumbai) म्हणून ओळख असेलली लोकल सेवा (Mumbai Local) सामान्य नागरिकांसाठी बंद होती. या काळात केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच लोकलने प्रवास करण्याची मुभा होती. मात्र, आता कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर सामान्य नागरिकांना देखील लोकलने प्रवास (Local Travel) करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे रोजचा प्रवास करणाऱ्या चाकरमान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यात आणखी दिलासादायक बाब म्हणजे मुंबईकरांचा प्रवास आणखी सुखकर करण्यासाठी प्रशासनाकडून लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्याचा निर्णय (Increase in local rounds) घेण्यात आला आहे.

कोरोना लसीचे (Corona vaccine) दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना 15 ऑगस्टपासून मुंबई लोकलने प्रवास (Mumbai Local) करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याचा लाभ घेण्यासाठी लसीच्या दुसऱ्या डोसनंतर 14 दिवसांचे अंतर असणे आवश्यक आहे. मुंबई लोकलमधून प्रवासासाठी 65 रेल्वे स्थानकावर क्युआर कोड (QR Code) आधारित पास देण्यास सुरुवात झाली आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) ऑनलाईन पाससाठी पोर्टल लाँच केले आहे. मुंबई महानगर पालिकेने (BMC) याबाबतची माहिती दिली आहे. दरम्यान, सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा सुरु झाल्यानंतर वाढलेल्या प्रवाशांच्या संख्येमुळे लोकलच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने घेतला आहे.

आजपासून मध्य आणि पश्चिमरेल्वेवर लोकलच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ (Increase in local rounds on Central and Western Railway) करण्यात आली आहे. मध्यरेल्वेवर आतापर्यंत 1 हजार 612 फेऱ्या सूरु होत्या. यामध्ये आता 74 फेऱ्यांची वाढ करण्यात आली असून आजपासून 1 हजार 686 फेऱ्या होणार आहेत. तर पश्चिम रेल्वेवर आतापर्यंत लोकलच्या 1 हजार 201 फेऱ्या सुरू होत्या. यामध्ये आता यामध्ये आता 99 फेऱ्यांची वाढ होणार असून आजपासून 1 हजार 300 फेऱ्या होणार होणार आहेत. 15 ऑगस्टपासून दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. कोविड पूर्व काळात मध्य रेल्वेवर 1 हजार 774 तर पश्चिम रेल्वेवर 1 हजार 367 लोकलच्या फेऱ्या सुरू होत्या.