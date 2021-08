मुंबई: देशासह राज्यात कोरोना व्हायरसचा (Coronavirus) प्रादुर्भाव कमी झाला आहे. राज्य सरकारनं 25 जिल्ह्यात लॉकडाऊनचे (Lockdown) नियम शिथिल केले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सर्वसामान्यांना मुंबई लोकलमधून (Mumbai Local) प्रवास करण्यास अद्याप परावानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे मुंबईकरांमध्ये नाराजी पसरली आहे. याच मुद्द्यावरून मुंबई हायकोर्टानं (Mumbai High count) राज्यातील ठाकरे सरकारला (Maharashtra Government) खडसावलं आहे. राज्य सरकारला बसमध्ये गर्दी चालते, मग लोकलमध्ये का नाही? असा सवाल देखील हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे.Also Read - Mumbai Local: ठाकरे सरकार तयारी दाखवेल त्याक्षणी सर्वसामान्यांना लोकलमधून प्रवासाची परवानगी देऊ- रावसाहेब दानवे

कोरोना प्रतिबंधक लशीचे (Corona Vaccine) दोन डोस घेतलेले नागरिक, पत्रकारांना लोकलमधून प्रवास करण्यास मुभा देण्याचा विचार करावा, असा सल्ला हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिला आहे. आता पुढील सुनावणी 12 ऑगस्टला होणार आहे. हायकोर्टाने राज्य सरकारला पुढील गुरुवारी यासंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे.

#BombayHighCourt is hearing clutch of petitions pertaining to grant of permission to lawyers and registered clerks to travel by Mumbai Suburban trains. #COVID19 @CMOMaharashtra pic.twitter.com/wcqZSJ9kIo — Bar & Bench (@barandbench) August 5, 2021

काय झालं हायकोर्टात?

सर्व सामान्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याच्या प्रकरणासंबंधी मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High court) गुरुवारी सुनावणी झाली. हायकोर्टात वकिलांना प्रवासाची परवानगी देण्याच्या याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टानं लसीचे दोन डोस झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा द्या, अशी सूचना केली होती. यानंतर याप्रकरणी पुढील सुनावणी गुरुवारी ठेवली होती. हायकोर्टात यावेळी वकिलांना लोकल प्रवासासाठी परवानगी देण्यात आल्याची माहिती देत संध्याकाळपर्यंत आदेश निघेल, असं सांगण्यात आलं. केवळ तिकीटच नाही तर मासिक पासही दिला जाईल, असं यावेळी सांगण्यात आलं.

त्यावर हायकोर्टानं ठाकरे सरकारचे चांगलेच कान उपटले. बस आणि अन्य सार्वजनिक वाहनांतून गर्दी झालेली चालते, मग मग लोकलमध्ये गर्दी झालेली का चालत नाही. तिथे संसर्ग होणार नाही का? असा सवाल हायकोर्टानं यावेळी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, पत्रकारांना लोकलने प्रवास करण्यावर बंदी असल्याचं समजल्यावर हायकोर्टानं आश्चर्य व्यक्त केलं. कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन डोस घेतलेले नागरिक आणि पत्रकारांना लोकलमधून प्रवास करण्यास मुभा देण्याचा विचार करा, असा सल्ला देखील हायकोर्टानं दिला आहे. राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत मुंबईतील नागरिकांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. लोकल प्रवास ही मुंबईकरांची प्रमुख गरज असल्याचं देखील हायकोर्टानं यावेळी नमूद केलं. राज्य सरकारकडून सगळंकाही सुरू केलं जात असताना विशिष्ट वर्गाला मज्जाव करणं अयोग्य असल्याचं स्पष्ट मत कोर्टानं व्यक्त केलं आहे. हायकोर्टानं सरकारला पुढील गुरुवारी याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय म्हणले मुख्यमंत्री?

मुंबई लोकल कधी सुरु होणार, याबाबत मुंबईकरांना उत्सुकता लागली आहे. आता स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी माहिती दिली आहे. जबाबदारीचं भान ठेवून लोकलचा निर्णय घेणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. त्यासंदर्भात लवकरच मुंबईकरांशी संवाद साधणार, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान, याचिकाकर्ते मोहन भिडे यांनी लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकलमधून प्रवासाची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या बाजुनं वकील अंलकार क्रिपेकर यांनी बाजू मांडली.

दुसरीकडे, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Union Minister of State for Railways Raosaheb Danve) यांनी मुंबई लोकलबाबत मोठं विधान केलं आहे. लोकलबाबत ठाकरे सरकारनं (Thackeray Government) लोकांच्या मागण्यांचा विचार करावा. ठाकरे सरकार तयारी दाखवेल त्याक्षणी सर्वसामान्यांना लोकलमधून प्रवासाची परवानगी देऊ, असे त्यांनी सांगितले.

रावसाहेब दानवे म्हणाले, ‘ठाकरे सरकारनं आता राज्यातील निर्बंध शिथिल केल्याचा आधार घेत केंद्र सरकारला (Central Government) रेल्वे पूर्ववत सुरु करण्याची विनंती केली तर आम्हाला काही अडचण नाही. राज्य आपली भूमिका जाहीर करत नाही तोपर्यंत केंद्र सरकार (Modi Government) यामध्ये काहीही हस्तक्षेप करणार नाही. कारण शेवटी राज्य कोरोना स्थिती हाताळत आहे.’ तसंच, राज्य सरकारने कोरोना परिस्थिती (Corona situation) आटोक्यात आली असल्याचे सांगत रेल्वे वाहतूक सुरु करण्याची विनंती केल्यास आम्ही परवानगी देऊ, असे रावसाहेब दानवे यांनी स्पष्ट केले.