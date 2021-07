मुंबई: मुंबईत (Mumbai Monsoon Update) बुधवारी सकाळपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. मुंबईसह उपनगरासाठी (Mumbai Monsoon Update) पुढील काही तास अत्यंत धोक्याचे असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हवामान विभागाने (IMD) आज मुंबईसाठी रेड अलर्ट (Red Alert) जारी केला आहे. सायंकाळी 4 नंतर मुंबईत मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस (Heavy rain warning In Mumbai Today) पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. रायगड जिल्ह्याला (Raigarh District) देखील 2 दिवसांचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. ठाणे- पालघर या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी करण्यात आला आहे.Also Read - Landslide In Kalava: पावसाचा कहर! कळव्यामध्ये दरड कोसळली, 5 जणांचा मृत्यू तर दोघे जखमी

पुढील येत्या काही तासांत मुंबईत मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हवामान विभागाने याबाबत ट्वीट करून माहिती दिली आहे. मुंबईसह (Mumbai Monsoon Update) उपनगरात सकाळपासून संततधार पाऊस सुरू आहे. सखल भागात पाणी साचले आहे. परंतु त्याचा रस्ते आणि वाहतुकीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. लोकल सेवा सुरळीत सुरू आहेत.

Maharashtra: Intense to very intense spells of rain are expected to occur till 4 pm today in Mumbai, Palghar, Thane and Raigad districts, as per India Meteorological Department



दुसरीकडे, महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि कर्नाटक (Karnataka) किनारपट्टीला कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पुढील तीन दिवस कायम राहण्याची शक्यता आहे. मुंबईसह ठाणे आणि पालघरमध्ये पुढील 3 दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

कोकण, घाटमाथ्यावर देखील पुढील दोन दिवस तीव्र मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. कोकणातील रायगड आणि रत्नागिरी येथे जोरदार पावसाची शक्यता आहे. विदर्भात देखईल विदर्भात विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. (Monsoon Update Heavy Rain Warning Again In Maharashtra Today)

21/7, 12.50 night

Jalna, Beed, Nanded, Latur, Parbhani Hingoli, Satara, Palghar, Thane, Mumbai, Pune, Ratnagiri, Sindhudurg

Moderate to intense spells of rain very likely to occur at isolated places in above districts during 3 hours.

Nowcast already issued by IMD

-IMD MUMBAI pic.twitter.com/VV0t03gqTt

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) July 20, 2021