Mumbai News: मुंबईतील अंधेरी (Andheri) परिसरात 30 वर्षीय मॉडेलचा मृतदेह (model commits suicide) सापडला आहे. हॉटेलच्या खोलीत मॉडेलचा मृतदेह पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. पोलिसांना मृतदेहासोबत एक सुसाईड नोटही सापडली आहे. पोलिसांनी (Mumbai police) या प्रकरणाची नोंद करून तपास सुरू केला आहे. मॉडेलने बुधवारी रात्री 8 वाजता हॉटेलमध्ये चेक-इन केले होते आणि जेवणाची ऑर्डरही दिली होती. गुरुवारी हाऊसकीपिंग कर्मचार्‍यांनी अनेकदा दरवाजा ठोठावला असता खोली उघडली नाही. त्यानंतर मॅनेजरने पोलिसांना याविषयी माहिती दिली.Also Read - PM Modi Gujarat Visit: आज वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवणार पंतप्रधान मोदी, गुजरात दौऱ्याचा दुसरा दिवस!

वर्सोवा पोलिसांना हॉटेलच्या रुममध्ये सापडलेल्या सुसाईड नोटमध्ये मॉडेलने लिहिले आहे की, ‘मला माफ करा. माझ्या मृत्यूला कोणीही जबाबदार नाही. मी आनंदी नाही, मला फक्त शांतता हवी आहे.’ पोलिसांनी तिचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला असून रिपोर्टची प्रतीक्षा आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम मिळत नसल्याने ती चिंतेत होती अशी शक्यता आह. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ती लोखंडवालाच्या यमुना नगर सोसायटीमध्ये राहत होती. Also Read - Navratri 2022 5th Day: नवरात्रीची पाचवी माळ स्कंदमातेला समर्पित, जाणून घ्या शुभ रंग, मंत्र आणि पूजा विधी

Maharashtra | A 30-year-old model died by suicide, her body was found hanging from a fan in a hotel room in Andheri area of ​​Mumbai, Versova police registered a case under ADR and started further investigation. Police also recovered a suicide on the spot: Mumbai Police

— ANI (@ANI) September 29, 2022