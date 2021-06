मुंबई : कोरोना विषाणूमुळे (Coronavirus) शिक्षणाचे तीन तेरा वाजले आहेत. गेल्या दीड वर्षांपासून शाळा आणि कॉलेज (School and Colleges) बंद आहेत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण (Online Education) सुरु आहे. आता कॉलेजच्या नवीन वर्षाच्या अभ्यासक्रमाला सुरुवात झाली आहे. विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन क्लासेस देखील सुरु झाले आहेत. अशामध्ये मुंबईत ऑनलाईन क्लासेस दरम्यान धक्कादायक प्रकार घडला आहे. ऑनलाईन क्लासेस सुरु असताना अचानक पॉर्न व्हिडिओ सुरु झाला (played a porn video during an online class) आणि विद्यार्थ्यांचा एकच गोंधळ उडाला. Also Read - Maharashtra Latest Update: डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचा धोका वाढला, राज्य सरकारकडून नवी गाईडलाईन जाहीर

Maharashtra | Miscreants played a porn video during an online class of a college situated in Mumbai's Vile Parle last week. On complaint of a college professor, an FIR has been registered against unknown persons under relevant sections of IPC & IT Act: Juhu Police

— ANI (@ANI) June 27, 2021

