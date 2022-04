Mumbai News : मुंबईतल्या कुर्ला (Kurla) येथील शिवसेनेचे आमदार मंगेश कुडाळकर (Shivsena MLA Mangesh Kudalkar) यांच्या पत्नीने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. रविवारी संध्याकाळी राहत्या घरी रजनी कुडाळकर (Rajani Kudalkar) यांनी आत्महत्या केली. रजनी यांनी घरामध्ये सर्वजण असताना बेडरुममध्ये जाऊन गळफास लावून आत्महत्या (Suicide Case) केली. त्यांनी आत्महत्या का केली यामागचे कारण समोर आले नाही. पण या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणाचा तपास कुर्ला पोलिसांकडून (Kurla Police) सुरु आहे.Also Read - Nashik News: नाशिकमध्ये दोन कारचा समोरासमोर भीषण अपघात, 5 वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू तर ८ गंभीर जखमी

मिळालेल्या माहितीनुसार, कुर्ला येथील शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर यांची 42 वर्षी पत्नी रजनी यांनी आत्महत्या केली. रविवारी संध्याकाळी सर्वजण घरामध्ये असताना रजनी यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. त्यांनी बेडरुममध्ये जाऊन गळफास लावून आत्महत्या केली. रजनी या मंगेश कुडाळकर यांच्या द्वितीय पत्नी होत्या. काही वर्षांपूर्वी मंगेश यांच्या पहिल्या पत्नीचे अपघाती निधन झाले होते. त्यानंतर त्यांनी रजनी यांच्याशी विवाह केला होता. रजनी आणि मंगेश यांना दोन मुलं आहेत. वर्षभरापूर्वी मंगेश यांच्या पहिल्या पत्नीच्या मुलाचा कुर्ल्यामध्ये अपघात झाला होता या अपघातामध्ये त्याचा देखील मृत्यू झाला होता.

The body of Shiv Sena MLA Mangesh Kudalkar’s wife Rajani was found hanging at her residence. Senior police officials present at the spot: Mumbai Police

— ANI (@ANI) April 17, 2022