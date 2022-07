Mumbai News : मुंबईत गुन्हेगारीच्या (Mumbai Crime) घटना दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. अशामध्ये मुंबईतल्या मालाड (Malad) परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जवळ झोपू देत नाही म्हणून संतप्त झालेल्या पतीने आपल्या पत्नीच्या डोक्यामध्ये दगडी पाटा घालून तिची निर्घृण हत्या केली आहे. मालाडच्या मालवणीमध्ये (Malvani) ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी (Malad Police) आरोपी पतीला अटक केली आहे.Also Read - Pune Crime News : धक्कादायक! मुलीला जेवण दिलं नाही म्हणून सुनेने केला सासूचा खून, पुण्यात खळबळ

मिळालेल्या माहितीनुसार, मालाडच्या मालवणीमध्ये शुक्रवारी रात्री ही घटना घडली आहे. यशोदीप को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये आरोपी ज्ञानोबा बलाडे आपल्या पत्नीसोबत राहत होता. ज्ञानोबाची पत्नी विजयमाला बलाडे त्याला शेजारी झोपून देत नव्हती. यावरुन दोघांमध्ये सतत वाद होत होता. हा वाद शुक्रवारी रात्री इतका विकापोला गेला की रागाच्या भरात ज्ञानोबाने पत्नीच्या डोक्यामध्ये दगडी पाटा घालून तिची हत्या केली.

Maharashtra | A man in Malad’s Malwani area killed his wife by hitting her with a stone slab for not letting him sleep next to her. A case has been charged against the man, who surrendered himself to the police after committing the crime. Investigation underway: Mumbai Police

