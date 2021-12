Mumbai on Alert: नवे वर्ष 2022 च्या पूर्वसंध्येला (New Year Eve) जगभरातील लोकांनी सरते वर्ष 2021 ला निरोप देण्याची जय्यत तयारी सुरू केली आहे. देशातही लोक नवीन वर्षाच्या (Happy New Year 2022) स्वागतासाठी सज्ज झाले असताना देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai City) खालिस्तानी दहशतवाद्यांच्या (Khalistani Terrorist) निशाण्यावर आहे. संभाव्य दहशतवादी (Terrorist) हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने हायअलर्ट (Mumbai on Alert) जारी केला आहे. पोलिसांनी मुंबई शहरातील रेल्वे स्थानक आणि सार्वजनिक ठिकाणी बंदोबस्त वाढवला आहे. पोलिसांच्या (Maharashtra Police) साप्ताहिक सुट्या रद्द करण्यात आल्या असून त्यांना तातडीने ड्युटीवर रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे देशाची राजधानी दिल्लीतही (Delhi) कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: चेन्नईत आज RED Alert; अवकाळी पावसाचा कहर, 3 जणांचा मृत्यू

खालिस्तानी दहशतवादी नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईत दहशतवादी हल्ला करू शकतात, अशी गोपनिय माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. गेटवे ऑफ इंडिया आणि मरीन ड्राईव्हसारख्या प्रमुख ठिकाणी होणारी लोकांची गर्दी लक्षात घेऊन शहरात चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आल्याची माहिती मुंबई पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. मुंबईत याआधी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मुंबई लोकल ट्रेनला टार्गेट करण्यात आले होते. या भीतीने मुंबईतील प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर देखील सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. Also Read - New Year Celebration प्लॅन करताय? त्याआधी माहित करून घ्या काय आहे न्यू ईअर पार्टीसाठी नियमावली

All police holidays & weekly holidays have been cancelled tomorrow and every policeman posted in Mumbai will be on duty. Information was received that Khalistani elements could carry out terrorist attacks in the city, after which the Mumbai Police has been on alert: Mumbai Police

— ANI (@ANI) December 30, 2021