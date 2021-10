मुंबई: मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport Mumbai) सेक्स टुरिझम रॅकेटचा (Sex Tourism Racket) पर्दाफाश करण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचने सापळा रचून ही कारवाई केली आहे. क्राईम ब्रँचच्या अधिकाऱ्यांनी दोन महिला दलालांच्या मुसक्या आवळल्या आहे. इतकंच नाही तर दोन तरुणींची पोलिसांनी सूटका केली आहे.Also Read - Cruise Drugs Party Case: ड्रग्स प्रकरणाला नवं वळण, आर्यन खान आणि एक्ट्रेसचं WhatsApp Chat उघड

महिलांना देहविक्रीच्या दलदलीत ढकलणाऱ्या दोन्ही आरोपी महिलांविरुद्ध भादंवि कलम 370(2)(3) आणि r/w 4,5 पिटा कायद्याअन्वये (PITA Act) गुन्हा दाखल केला आहे.

Sex tourism racket busted at Mumbai Airport; 2 arrested and 2 victims rescued by Crime branch. Case registered under sections 370(2)(3) of ipc r/w 4,5 PITA Act: Mumbai Police

