मुंबई : मुंबईत रविवारी पावसानं चांगलाच तडाखा (Rain in Mumbai)दिला. दुसऱ्या दिवशीही पाऊस कोसळतोच आहे. असं असताना भारतीय हवामान विभागानं (IMD) पुन्हा इशारा दिला आहे. मुंबईसह (Rain warning in Mumbai and Maharashtra) राज्यात मेघगर्जना, गडगडाटीसह मध्यम ते मुसळधार पाऊस (very heavy to extremely heavy rainfall) होईल, अशा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबईत रेड (Red Alert) तर कोकणात पुढील पाच दिवस ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी केला आहे. ताशी

50 ते 60 किमी वेगानं वारे वाहण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात आली आहे.Also Read - Accident in Nandurbar: तोरणमाळ येथे खोल दरीत कोसळली कार, 8 ठार

हवामान विभागाच्या इशाऱ्यानुसार, मुंबई, ठाणे, पालघरमध्ये पुढील काही तासांत मुसळधार पावसाचा हवामान विभागानं इशारा दिला आहे. उपनगरात (suburbs) आणि अन्य ठिकाणी अती मध्यम ते अति मुसळधार पाऊस (Mumbai Rain) पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. ठाणे, कल्याण, डोंबिवलीला कालरात्रभर मुसळधार पावसानं झोडपलं आहे. ठाणे जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. Also Read - मृत्यूतांडव! चेंबूर-विक्रोळी दुर्घटनेत आतापर्यंत 30 जणांचा दुर्देवी मृत्यू, तर 12 जण जखमी

कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यासह परिसरात देखील मुसळधार पाऊस बरसणार आहे. 23 तारखेस देखील संभाव्य कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे जोरदार पाऊस होऊ शकतो, असं देखील सांगण्यात आलं आहे. त्यावेळी मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मध्यमार्गावर ( Central Main Line) आणि हार्बर मार्गावरील ( Harbour Line) लोकल सेवेवर परिणाम झाला. लोकल सेवा विस्कळीत झाल्यानं अनेक गाड्या उशिरानं धावत आहे. त्यामुळे आठवड्याच्या सुरुवातीला चाकरमान्यांचे मोठं हाल झाले आहेत. Also Read - मुंबईकरांना पाणी मिळणार! भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्रातील बिघाड दुरुस्त, पाणी पुरवठा टप्प्या टप्प्याने सुरु

#UPDATE | Trains on Central Main Line, Harbour Line, and Trans Harbour line are running in Mumbai

IMDs forecast: Moderate to heavy rain/thundershowers in city and suburbs with the possibility of very heavy to extremely heavy rainfall at isolated places.

