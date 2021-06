मुंबई: पहिल्या पावसानं बुधवारी मुंबईसह उपनगराची चांगलीच धुलाई केली. गेल्या तीन तासांत रेकॉर्ड ब्रेक पाऊस होऊन सांताक्रूझमध्ये 164.8 मिमी, कुलाबामध्ये 32.2 मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. मुंबईची ‘तुंबई’ होऊन मुंबई महापालिकेच्या नाले सफाईच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. त्यात हवामान भागानं (IMD) मुंबईसह ठाणे जिल्ह्याला रेड अलर्ट (Red alert) जारी करण्यात आला आहे. पुढील 3 ते 4 तासांत मुंबईसह कोकणात अतिवृष्टी (Mumbai Rain Alert) होणार असल्याचा इशारा देण्यात आली आहे. पुढील 4 दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याची माहिती हवामान विभागाच्या (मुंबई) शास्त्रज्ञ शुभांगी भुते यांनी दिली आहे. Also Read - Mumbai Rain Update: पहिल्याचं पावसानं मुंबईला धुतलं, रेल्वे ट्रॅक पाणीखाली तर हाय टाईटचा इशारा

मुंबई महानगरासाठी रेड अलर्ट (Red Alert) आणि पुढील 4 दिवस यलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी केला आहे. कोकण किनारपट्टीच्या (Coastal Strip) काही जिल्ह्यांसाठी यलो आणि रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुंबईसह कोकण किनारपट्टी येथे पुढील चार दिवस मुसळधार ते जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे, असं शुभांगी भुते यांनी सांगितलं आहे.

Yellow & Red alert issued for some districts of Konkan Kinarpatti (coastal strip). Red alert issued for Mumbai today & Yellow alert for next 4 days. Konkan Kinarpatti including Mumbai may receive heavy to very heavy rainfall for next 4 days: Shubhangi Bhute, Scientist, IMD Mumbai pic.twitter.com/4Uflj0BLJG

