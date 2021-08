मुंबई : लोकल सेवा सुरु झाल्यानंतर मुंबईकरांना बीएमसीने (BMC) आणखी एक दिलासा दिला आहे. आजपासून मुंबईतील सर्व मैदाने, उद्याने, चौपट्या, समुद्र किनारे नागरिकांसाठी खुली होणार आहेत. सकाळी 6 ते रात्री 10 पर्यंत हे सर्व ठिकाणे नागरिकांसाठी खुळे करण्याचा निर्णय महानगरपालिकेकडून घेण्यात आला आहे. मात्र या ठिकाणी वावरणाऱ्या नागरिकांना पालिकेकडून काही नियम लागू करण्यात आले आहेत. मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग आणि इतर नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असणार आहे. (Mumbai Unlock Update: BMC open all grounds, parks, chaupatis and beaches for people from today, big relief to Mumbaikars)Also Read - Mumbai Local Update: मुंबईकरांचा प्रवास आणखी सुखकर! मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर आजपासून लोकल फेऱ्यांमध्ये वाढ

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने राज्यात मोठ्या प्रमाणात थैमान घातले होते. मुंबईत देखील मोठ्या संख्येने रुग्णसंख्या आढळून येत होता. त्यानंतर मुंबईसह राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. मात्र आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे आणि रुग्णसख्या आटोक्यात आल्याने राज्य सरकारकडून मुंबईसह राज्याला टप्प्या टप्प्याने लॉकडाऊनच्या निर्बंधातून दिलासा देण्यात येत आहे. राज्या सरकारने मुंबई लोकलमध्ये सर्वसामान्यांना प्रवासाची मुभा दिल्यानंतर मुंबई महापालिकेने देखील मुंबईकरांना दिलासा देण्याच निर्णय घेतला आहे. ब्रेक द चेन अंतर्गत मुंबईत नियम शिथिल करण्यात आले असून महापालिका क्षेत्रातील सर्व मैदाने, उद्याने, चौपट्या आणि समुद्र किनारे नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र येथे येणाऱ्या नागरिकांना सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.

लोकलच्या फेऱ्यांमध्ये देखील वाढ

आजपासून मध्य आणि पश्चिमरेल्वेवर लोकलच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. मध्यरेल्वेवर आतापर्यंत 1 हजार 612 फेऱ्या सूरु होत्या. यामध्ये आता 74 फेऱ्यांची वाढ करण्यात आली असून आजपासून 1 हजार 686 फेऱ्या होणार आहेत. तर पश्चिम रेल्वेवर आतापर्यंत लोकलच्या 1 हजार 201 फेऱ्या सुरू होत्या. यामध्ये आता यामध्ये आता 99 फेऱ्यांची वाढ होणार असून आजपासून 1 हजार 300 फेऱ्या होणार होणार आहेत. 15 ऑगस्टपासून दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. कोविड पूर्व काळात मध्य रेल्वेवर 1 हजार 774 तर पश्चिम रेल्वेवर 1 हजार 367 लोकलच्या फेऱ्या सुरू होत्या.