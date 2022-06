Mumbai Water Cut: शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांच्या पाणलोट क्षेत्रात अपुऱ्या पावसाच्या (Rainfall in Mumbai) पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) 10 टक्के पाणीकपात जाहीर केली आहे. त्यामुळे आजपासून (27 जून) मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा (Water Cut Starting from today) सामना करावा लागणार आहे. ठाणे आणि भिवंडी महापालिकेच्या लगतच्या भागातही ही 10 टक्के कपात (BMC water cut) होणार आहे. या व्यतिरिक्त शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (CIDCO) अंतर्गत येणाऱ्या भागात आजपासून पाणीपुरवठ्यात (Mumbai water supply) 25 टक्के कपात होणार आहे.Also Read - Plastic Ban In Mumbai : मुंबईकरांनो 1 जुलैपासून पुन्हा प्लास्टिक बंदी, अन्यथा होईल कारवाई!

जून महिन्यातील पाऊस मागील वर्षीच्या सरासरीच्या तुलनेत सुमारे 70 टक्के कमी असल्याचे सांगत बीएमसीने नागरिकांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. "मुंबई महानगर शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या सात धरणे आणि तलावांमध्ये अपुरा पाऊस आणि अपुरा पाणीसाठा यामुळे बीएमसी कार्यक्षेत्रात 27 जून 2022 पासून पाणीपुरवठ्यात 10 टक्के कपात लागू केली जात आहे. ही 10 टक्के पाणीकपात बीएमसीकडून पाणीपुरवठा केला जाणाऱ्या ठाणे आणि भिवंडी महापालिकेतील भागांनाही लागू होईल. आम्ही मुंबईकरांना विनंती करतो की, ही परिस्थिती लक्षात घेऊन पाणी काटकसरीने वापरावे आणि सहकार्य करावे", असे बीएमसीने म्हटले आहे.

रिपोर्टनुसार 14.47 लाख दशलक्ष लिटर ही आवश्यकाता असताना केवळ 1.41 लाख लिटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मागील वर्षापर्यंत पाणीसाठ्यात सध्याच्या 1.77 टक्क्यांपेक्षा 15.54 टक्के इतका पुरेसा पाणीसाठा होता. ही भीषण परिस्थिती लक्षात घेता बीएमसी आणि सिडकोने याआधीच नागरिकांना जलस्रोतांचा अतिशय काळजीपूर्वक वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार जोपर्यंत पुरेसा पाऊस पडत नाही तोपर्यंत हे संकट कायम राहील. तोपर्यंत मुंबईकरांना नियमित पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे.

तुळशी, मध्य वैतरणा, भातसा, मोडकसागर, तानसा, विहार आणि अप्पर वैतरणा या सात तलावांमधून पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी बीएमसीची आहे. बीएमसीच्या आकडेवारीनुसार सात तलावांमध्ये 24 जून रोजी 1,41,387 दशलक्ष लिटर किंवा 9.77 टक्के पाणी होते, जे पूर्ण क्षमतेच्या तुलनेत सुमारे 14,47,363 दशलक्ष लिटर आहे.