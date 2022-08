Water Cut Off In Mumbai : मुंबईकरांसाठी (Mumbaikar) महत्वाची बातमी आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरातील अनेक भागामध्ये 4 ऑगस्ट 2022 रोजी म्हणजेच गुरुवारी पाणीकपात (Water Cut Off In Mumbai ) होणार आहे. गुरुवारी सकाळी 10 वाजल्यापासून ते मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत 15 टक्के पाणीकपात करण्यात येणार आहे. तर काही ठिकाणी पाणीपुरवठा बंद राहणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा जपून वापर (Water Sparingly) करावा असे आवाहन करण्यात येत आहे.Also Read - Maharashtra News Live Updates : शिवसेना उद्धव ठाकरेंची की शिंदे गटाची? सुप्रीम कोर्टात उद्या पुन्हा सुनावणी

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे (BMC) भांडूप संकुल येथील जुन्या महासंतुलन जलाशयापासून सुरु होणाऱ्या तानसा जलवाहिनीचे आणि बीपीटी लाइनचे (ब्रेक प्रेशर टनेल) आणि नवीन महासंतुलन जलाशयातून निघणाऱ्या तानसा जलवाहनीबरोबर छेद जोडणीचे काम करण्यात येणार आहे. या कामामुळे अनेक परिसरात पाणीकपात होणार आहे.

भांडुप संकुल येथील 1910 दशलक्ष उदंचन केंद्रातील दोन 1200 मिलीमीटर व्यासाच्या स्लुईस झडपा बदलणे आणि नवीन तानसा जलवाहिनीवरील क्लोरिन इंजेक्शन लाइनवरील झडप बदलण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. या दुरुस्तीच्या कामामुळे भांडुपमध्ये गावदेवी टेकडी, सर्वोदय नगर येथे पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. तर कांजूर (पश्चिम) ते विक्रोळी स्थानकासह लालबहादूर शास्त्री मार्गालगतच्या दोन्ही बाजूंचा परिसर, सूर्यानगर, चंदननगर, विक्रोळी स्थानक मार्ग (पश्चिम), रमाबाई नगर 1 आणि 2, दिन्शॉ पूल ते भांडुप जलाशय परिसर, खिंडीपाडा, श्रीरामपाडा, राजारामवाडी याठिकाणी पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे.

तर साईहिल, टेंभीपाडा, एँथोनी चर्च, कामराजनगर परिसर, पाटकर कंपाऊंड परिसर, रामनगर, तानाजीवाडी येथे पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहिल. तर महाराष्ट्र नगर, फरिद नगर, काजू टेकडी, कांबळे कंपाऊंड येथे कमी दाबाने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी सहकार्य करावे आणि पाण्याचा जपून वापर करावा असे आवाहन बीएमसीकडून करण्यात आले आहे.