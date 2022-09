Mumbai News: बृहन्मुंबई शहराला सात धरणांमधून पाणीपुरवठा केला जातो. या धरणांमध्ये विहार, तुळशी, तानसा, भातसा, मोडक सागर, अप्पर वैतरणा आणि मध्य वैतरणा या धरणांचा समावेश होतो. या सातही धरणांची पाणी साठवण्याची क्षमता 14.5 लाख मिलियन लिटर इतकी आहे. मुंबईला पाणी पुरवठा करणारी सात धरणे सोमवारी सकाळपर्यंत 98.4 टक्के भरली. त्यात 14.2 लाख मिलियन लीटर पाणी आहे. हे पाणी मुंबईकरांना पुढील पावसाळ्यापर्यंत पर्याप्त आहे.Also Read - Lumpy Skin Disease Can Affect Humans Lumpy Skin Disease Virus Know The Symptoms And Remedies

मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईसह उपनगराला पिण्याच्या पाण्याचा पुरावठा करणारे अप्पल वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार आणि तुलसी धरणात मुबलक पाणी आहे. मुंबईत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि ठाणे, पालघरजवळ हे सातही धरणे आहेत.

तीन धरणे 100 टक्के भरले…

सोमवारी सकाळी सात धरणांपैकी मोडक सागर, विहार आणि तुलसी धरणे 100 टक्क भरली आहेत. महापालिकेकडून प्रतिदिन शहरात 4,400 मिलियन लीटर मागणीच्या तुलनेत 3,850 मिलियन लीटर पाण्याची पूर्तता केली जाते. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह उपनगर तसेच आजुबाजूच्या जिल्ह्यामध्ये जोरदार पाऊस झाला. तसेच सातही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात एकूण 1,237 मिलीमीटर पाऊस झाला. तर गेल्या पाच दिवसांत 8 सप्टेंबर आणि 9 सप्टेंबरला सकाळी अवघ्या 24 तासांत 468 मिलीमीटर पाऊस झाला. त्यामुळे सातही तलावामध्ये मुबलक पाणी साठा आहे. त्यामुळे यंदा मुंबईकरांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार नाही.

बीएमसीने 11 सप्टेंबरला दरवाजे केले बंद…

मोडक सागर धरणाचे सगळ्यात आधी म्हणजेच 13 जुलैला, तुलसीचे 16 जुलैला आणि विहार धरण 11 ऑगस्टला ओव्हरफ्लो होण्यास सुरूवात झाली होती. तानसा धरण 14 जुलैला ओव्हरफ्लो झाले हो ते. तानसा धरणाची पाणी क्षमता 1,44,122 मिलियन लीटर आहे. तर सध्या या धरणात 99.34 टक्के पाणी साठा आहे. तर भातसा हे धरण ठाणे जिल्ह्यात आहे. हे धरण 55 टक्के मुंबईकरांची तहान भागवते. बीएमसीने 11 सप्टेंबरला भातसा धरणाचे सर्व दरवाजे बंद केले होते.