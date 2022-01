Mumbai Weather Mercury Drops: निसर्गापुढे बळीराजा पुन्हा हतबल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. राज्यात अनेक जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस (unseasonal rains) गारपीटीचे (Hailstorm) थैमान घातले आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि उत्तर महाराष्ट्रात काही जिल्ह्याला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा तडाखा बसला आहे. शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यात सोमवारी हवमान विभागाने राज्यातील (Maharashtra Weather Updates) काही भागात ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी केला आहे. अशातच मुंबईकर देखील गारठले आहे (Mumbai Weather Updates) पारा 16 अंश सेल्सिअसपर्यत घसला आहे. या मोसमातील सर्वात कमी तापमानाची नोंद घेण्यात आली आहे. यंदाच्या मोसमातील हे मुंबईतील सर्वात कमी तापमान आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: अपार्टमेंटमध्ये भीषण आग, 9 मुलांसह 19 जणांचा मृत्यू, 62 जखमी

भारतीय हवानान विभागाकडून (IMD) मिळालेल्या माहितीनुसार, 7 जानेवारीपासून 10 जानेवारी दरम्यान अवकाळी पावसाचा अंदाज देण्यात आला होता. मुंबईतही काही भागात शुक्रवारपासून पावसाची रिमझिम पाहायला मिळाली. हाच पाऊस मुंबईतील वातावरण बदलाला कारणीभूत ठरला आहे. त्यामुळे सध्या मुंबईत गारवा बघायला मिळत आहे. पारा घसरल्याने सोमवारी सकाळी मुंबईकरांना थंडीचा जोर अनुभवला. सध्या मुंबईत सरासरी किमान तापमान 18 अंश सेल्सिअस आहे. हे तापमान 16 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आले आहे. सोमवारपासून तापमान आणखी खाली घसरू शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. Also Read - Mumbai Corona: मुंबईत सलग दुसऱ्या दिवशीही कोरोना रुग्णसंख्या 20 हजारांच्या वरच, जाणून घ्या अपडेट्स

मुंबई at 1.30 am night, 10 Jan

Another colder morning expected as the temp now observed are all below 20 deg and at few places around 17 Deg too.

Early morning out going people,…take care pic.twitter.com/fITrAMn1Yp

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) January 9, 2022