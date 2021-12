मुंबई : लोकलने प्रवास (Local Travel) करणाऱ्या मुंबईकरांसाठी (Mumbaikar) ही महत्वाची बातमी आहे. मुंबईकरांनी आज गरज असेल तरच मध्य रेल्वेच्या (Central Railway) लोकलने प्रवास करवा. नाही तर त्यांनी आज प्रवास करणे टाळावे. कारण मध्य रेल्वेवर जवळपास 18 तासांचा ‘जम्बो ब्लॉक’ (Jambo Mega Block) घेण्यात येणार आहे. सकाळी आठ वाजल्यापासून ते मध्यरात्री दोन वाजेपर्यंत हा जम्बो मेगाब्लॉक जाहीर करण्यात आला आहे. या जम्बोब्लॉक दरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.Also Read - Alia Bhatt News: बॉलिवूड अभिनेत्री आलिया भट्ट अडचणीत! गुन्हा दाखल करण्याचे BMC चे आदेश

मध्य रेल्वे मार्गावर आज पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. या कामासाठीच तब्बल 18 तासांचा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. सकाळी 8 वाजता हा मेगाब्लॉक सुरु होणार असून मध्यरात्री 2 वाजता मेगाब्लॉक संपणार आहे. या मेगाब्लॉक दरम्याम लोकलच्या 160 फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्याचसोबत अनेक लांबपल्ल्यांच्या गाड्या (Express Train) देखील रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गरज असल्यासच मध्य रेल्वे मार्गावर प्रवास करा अन्यथा प्रवास करणे टाळा नाही तर तुम्हाला त्रास होईल.

मेल, एक्स्प्रेस गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध करतानाच लोकलचे वेळापत्रक (Local Timetable) सुरळीत करण्यासाठी ठाणे ते दिवा (Thane to Diva) दरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गाच्या कामाला मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ आणि मध्य रेल्वेकडून (Mumbai Railway Development Corporation and Central Railway) गती दिली जात आहे. मध्य रेल्वे मुख्य सुरक्षा आयुक्तांनी शुक्रवारी या मार्गाच्या कामाची पाहणी केली. त्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर या मार्गाच्या कामासाठी रविवारी 18 तासांचा जम्बो मेगाब्लॉक घेण्यात आला आहे. सकाळी 8 ते मध्यरात्री 2 वाजेपर्यंत मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मेगाब्लॉकमुळे मध्य रेल्वे मार्गावर आज कमी लोकल धावणार आहेत. तर एक्स्प्रेस गाड्यांच्या (Express Train) वेळापत्रकावरही मेगाब्लॉकचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ठाणे ते दिवा दरम्यानच्या पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेचे काम जानेवारी 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचा रेल्वे प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

रविवारी या एक्सप्रेस गाड्या रद्द –

11007/11008 मुंबई-पुणे-मुंबई डेक्कन एक्स्प्रेस

12109/12110 मुंबई-मनमाड-मुंबई पंचवटी एक्स्प्रेस

12071/12072 मुंबई-जालना-मुंबई जनशताब्दी एक्स्प्रेस

11401 मुंबई-आदिलाबाद नंदीग्राम एक्स्प्रेस

12123/12124 मुंबई-पुणे-मुंबई डेक्कन क्वीन

12111 मुंबई-अमरावती एक्स्प्रेस

11139 मुंबई-गदग एक्स्प्रेस

17612 मुंबई-नांदेड एक्स्प्रेस

11029 मुंबई-कोल्हापुर कोयना एक्स्प्रेस

सोमवारी या एक्सप्रेस गाड्या रद्द –

11402 आदिलाबाद-मुंबई नंदीग्राम एक्स्प्रेस

11140 गडग-मुंबई एक्स्प्रेस