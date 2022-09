Mumbai Local : दादर रेल्वे स्थानकावर (Dadar Railway Station) तांत्रिक बिघाड (Technical failure) झाल्यामुळे मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे मुंबईच्या (Mumbai Local News) दिशेनं येणारी वाहतूक उशिराने सुरु आहे. या तांत्रिक बिघाडामुळे मध्य रेल्वे (Central Railway) मार्गावरील अनेक एक्स्प्रेस रखडल्या आहेत. ऐन गर्दीच्या वेळी मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहे. कामावर जाणाऱ्या मुंबईकरांना ऑफिसला वेळेत पोहचणे कठीण झाले आहे त्यामुळे त्यांना आज लेटमार्क लागणार आहे.Also Read - Maharashtra Rain Update : राज्यात पावसाचा जोर मंदावला, मराठवाड्यासह विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात 'यलो' अलर्ट जारी!

मध्य रेल्वेच्या दादर रेल्वे स्थानकात काही तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. मध्य रेल्वेची छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल्सकडे (CSMT) जाणारी लोकल सेवा उशिराने सुरु आहे. गाड्या उशिरा धावत असल्यामुळे सर्वच रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली आहे. लोकलसेवा कधी सुरळीत होणार याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे. मध्य रेल्वे प्रशासनाकडून दुरुस्तीचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे.

Technical problem in signal initiation at Dadar Station. Trains are running late on Main line.

Staff /officials are attending it and will be resolved soon. For information.@drmmumbaicr

