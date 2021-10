मुंबई : महापालिका आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांची (BMC And BEST Employee) यंदाची दिवाळी (Diwali 2021) आणखी गोड होणार आहे. कारण त्यांना सरकारकडून (Maharashtra Government) दिवाळी गिफ्ट मिळणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना 2021 ते 2024 या तीन वर्षांसाठी 20 हजार रुपये दिवाळी बोनस (Diwali Bonus) मिळणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी शुक्रवारी याबाबत मोठी घोषणा केली. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही घोषणा केली आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: आर्यन खान आज अर्थर रोड जेलच्या बाहेर येणार

पालिकेतील 95 हजार तर बेस्ट उपक्रमाच्या 32 हजार कर्मचाऱ्यांची दिवाळी (Diwali) यावर्षी आणखी गोड होणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या (BMC) तिजोरीवर 250 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. प्रत्येक वर्षी पालिका प्रशनासन आणि कामगार संघटनांच्या (municipal administration and trade unions) पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या वाटाघाटीनंतर दिवाळी बोनसची रक्कम जाहीर केली जात असते. गेल्या दोन दिवसांपासून दिवाळी बोनसबाबत बैठका सुरु होत्या. शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी यासंदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: महापालिका आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस जाहीर केला. या बैठकिला पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल (Municipal Commissioner Iqbal Singh Chahal), महापौर किशोरी पेडणेकर (Mayor Kishori Pednekar), बेस्ट समतिचे अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर (Chairman of Best Committee Ashish Chemburkar) उपस्थित होते.

मागच्यावर्षी महापालिका कर्मचाऱ्यांना 15,500 रुपये आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांना 10,100 रुपये दिवाळी बोनस देण्यात आला होता. पण गेल्या दीड वर्षापासून म्हणजेच कोरोना काळामध्ये पालिका आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची परवा न करता काम केले. कोरोना काळात शेकडो कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी बोनसमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. ही दिवाळी बोनसची रक्कम पुढचे तीन वर्षे कायम राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

पालिका कर्मचाऱ्यांना 20 हजार रुपये, बेस्ट कर्मचाऱ्यांना 20 हजार रुपये दिवाळी बोनस मिळणार आहे. आरोग्य सेविकांना भाऊबीज भेट म्हणूम 5,300 रुपये देण्यात येणार आहे. माध्यमिक शिक्षकांना 10 हजार रुपये, अनुदानित आणि विनानुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना 10 हजार रुपये, कॉलेजमधील शिक्षकांना 10 हजार रुपये दिवाळी बोनस देण्यात येणार आहे. तर शिक्षक सेवक यांना 2,800 आणि पार्ट टाईम शिक्षक सेवक यांना 2,800 रुपये दिवाळी बोनस देण्यात येणार आहे.