Nagpur News: नागपूर रेल्वे स्टेशनच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ (Nagpur Railway Station) जिवंत स्फोटके आढळून आल्याने मोठी खळबळ उडाली. शहर वाहतूक पोलिसांच्या चौकी मागे काल संध्याकाळी एक डेटोनेटर आणि लो intensity च्या स्फोटकांच्या (जिलेटिन) 55 छोट्या कांड्या एकमेकांशी सर्किटने जोडलेल्या स्थितीत आढळून आल्या. याबाबत माहिती मिळतात पोलिस (Nagpur Police) घटनास्थळी दाखल झाले. बॉम्ब शोधक पथकाला (BDDS) पाचारण करण्यात आले.Also Read - मुंबईत NIA ची मोठी कारवाई ! 20 ठिकाणी छापेमारी, दाऊदच्या शूटर्ससह हवाला ऑपरेटर्स निशाण्यावर

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास नागपूर रेल्वे स्टेशनच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ जिवंत स्टोटके आढळून आले. एक छोटे डेटोनेटर आणि लो intensity च्या स्फोटकांच्या (जिलेटिन) 55 छोट्या कांड्या एकमेकांशी सर्किटने जोडलेल्या स्थितीत होत्या. पोलिस आणि बॉम्बशोधन पथकाने ही स्फोटके ताब्यात घेतली आहेत. ते निष्क्रीय करण्यासाठी बीडीडीएसच्या खास गाडीमध्ये नेण्यात आली आहेत. डेटोनेटर आणि सर्किटने जोडलेल्या जिलेटिनच्या कांड्या किती घातक होत्या हे अद्याप समजू शकले नाही. Also Read - Nagpur News : नागपूरमध्ये तवेरा कार-ट्रकचा भीषण अपघात, 7 जणांचा जागीच मृत्यू

Maharashtra | A bag containing suspicious items has been found at Nagpur railway station. Railway Protection Force (RPF) and BDDS (Bomb Detection and Disposal Squads) teams are investigating it: Ashutosh Pandey, RPF Official Central Railway, Nagpur pic.twitter.com/qMD0kCU1RC

— ANI (@ANI) May 9, 2022