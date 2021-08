मुंबई: तुम्ही कोणीही माझं काही करू शकत नाही, शिवसेना वाढली त्यात आपचा मोठा सहभाग आहे. मी गँगस्टर होतो मग शिवसेनेनं (Shiv Sena) मला मुख्यमंत्री (Chief Minister) का केलं, याचं उत्तर द्यावं. आमचा बंदोबस्त करायचा असेल तर करू द्या. पोलिसांनी सगळं पाहावं, तुम्ही कोणी माझं काही करू शकत नाही, तुमच्या कोणत्याही प्रक्रियेला मी घाबरत नाही, मी सगळ्यांना पुरून उरलोय, असा सज्जड इशारा भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) यांनी शिवसेनेला दिला.Also Read - Narayan Rane Case: नारायण राणे यांना मुंबई हायकोर्टाचा दिलासा, नाशिक पोलिसांना दिले 'हे' निर्देश

नारायण राणे यांनी जामीन मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा पत्रकारांशी संवाद साधला. दोन्ही निकाल माझ्या बाजूनं लागलेले आहेत. याचा अर्थ देश कायद्यानं चालतो आहे, हे सिद्ध झालं आहे, असं नारायण राणे यांनी सांगितलं. पश्चिम बंगालसारखं वातावरण आम्ही महाराष्ट्रात निर्माण होऊ देणार नाही, असं नारायण राणे यांनी स्पष्ट केलं. Also Read - Devendra Fadanvis यांच्या कुटुंबीयांवर शोककळा, चुलत भावाचं हार्टअटॅकमुळं निधन

The verdict in all cases (by Shiv Sena) filed against me in Bombay High Court has come in my favour. This is an indication that the country is run by laws: Union Minister and BJP leader Narayan Rane in Mumbai pic.twitter.com/9YlKVFOrWr

— ANI (@ANI) August 25, 2021