Navneet Rana Case: हनुमान चालीसा पठन प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत (Judicial custody) असलेल्या अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा (Amravati MP Navneet Rana) यांनी पोलिसांवर केलेल्या गंभीर आरोपांना मुंबईचे पोलिस आयुक्त संजय पांडे (Police Commissioner Sanjay Pandey) यांनी पुराव्यासह उत्तर दिले आहे. पोलिसांनी आपल्याला अपमानास्पद वागणूक दिली, तसेच मागासवर्गीय असल्याने पाणी देखील दिलं नाही असे गंभीर आरोप (Navneet Rana's allegations) केले होते. त्यानंतर पोलिस आयुक्तांनी त्यांचे या आरोपांची पोलखोल करणारा एक व्हिडिओ शेअर (Sanjay Pandey shared video) केला आहे. यात राणा दाम्पत्य पोलिस स्थानकात बसून चाहा पिताना दिसत आहे आणि त्यांच्यासमोर पाण्याची बॉटल देखील दिसत आहे.

खासदार नवनीत राणा यांनी केलेल्या या गंभीर आरोपांनंतर मुंबईचे पोलिस (Mumbai Police) आयुक्त संजय पांडे यांनी ट्विटरवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यात खासदार नवनीत राणा आणि रवी राणा (Ravi Rana) हे दाम्पत्य पोलीस स्थानकात पोलिसांच्या टेबल समोर खुर्चीत बसून चाहा पीत असल्याचे दिसत आहे. तसेच त्यांच्यासमोर पाण्याची बाॉटल देखील दिसत आहे. हा व्हिडिओ शेअर करून पांडे यांनी आणखी काही म्हणण्याची गरज आहे का? असे कॅप्शन दिले आहे. पांडे यांनी हा व्हिडिओ शेअर करून मुंबई पोलिसांना राणा दाम्पत्याला पोलीस स्थानकात कशी वागणूक दिली याचा पुरावाच सादर केला आहे.

Do we say anything more pic.twitter.com/GuUxldBKD5

— Sanjay Pandey (@sanjayp_1) April 26, 2022