मुंबई : ड्रग्ज प्रकरणावरुन (Drugs Case) वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे (NCB Zonal Director Sameer Wankhede) यांच्यावर सातत्याने आरोप होत आहेत. याप्रकरणावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक (NCP Leader Nawab Malik) हे सतत समीर वानखेडे यांच्यावर आरोप करत आहेत. आज पुन्हा त्यांनी एक ट्वीट करत समीर वानखेडे यांना सवाल विचारला आहे. नवाब मलिक यांनी आता समीर वानखेडे याची पत्नी अभिनेत्री क्रांती रेडकरवर (Actress Kranti Redkar) निशाणा साधला आहे. क्रांती रेडकरच्या बहिणीवर पुण्यात ड्रग्जची केस नोंदवलेली असून पुण्यातील कोर्टात (Pune Court) हे ड्रग्ज प्रकरण प्रलंबित असल्याचा दावा नवाब मलिक यांनी केला आहे.

Sameer Dawood Wankhede, is your sister-in-law Harshada Dinanath Redkar involved in the drug business ?

You must answer because her case is pending before the Pune court.

Here is the proof pic.twitter.com/FAiTys156F

