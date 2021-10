मुंबई : मुंबईजवळच्या (Mumbai) सुमद्रात एका मोठ्या आलिशान क्रुझवर (Cruise) सुरु असलेल्या हाय प्रोफाइल ड्रग्ज पार्टीवर (Drugs Party) एनसीबीने (NCB) छापा टाकला. शनिवारी रात्री ही कारवाई करत एनसीबीने (Narcotics Control Bureau) एका बॉलिवूड सेलिब्रिटीच्या (Bollywood celebrity ) मुलासह 10 जणांना ताब्यात घेतले आहे. या क्रुझवरुन मोठ्याप्रमाणात ड्रग्जचा साठा (Drugs recovered) जप्त करण्यात आला आहे. एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांना (NCB Officers) या क्रुझवर ड्रग्ज पार्टी होणार असल्याची माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे त्यांनी ही कारवाई केली आहे.Also Read - Kareena Kapoor Khan Troll: या कृत्यामुळे करीना कपूर खान पुन्हा झाली ट्रोल, चाहते म्हणाले - 'अ‍ॅटीट्यूडवाली आंटी'

(Visuals from outside NCB office) pic.twitter.com/yxe2zWfFmI

#WATCH | Narcotics Control Bureau (NCB) detained at least 10 persons during a raid conducted at a party being held on a cruise in Mumbai yesterday

Also Read - Mumbai Unlock Update: मुंबईतील धार्मिक स्थळं 7 ऑक्टोबरपासून 50 टक्के क्षमतेने उघडणार, पालिकेकडून नियमावली जाहीर!

एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे ( NCB Zonal Director Sameer Wankhede) यांच्या पथकाने ही कारवाई केली आहे. एनसीबी अधिकाऱ्यांनी पार्टीच्या ठिकाणावरुन कोकोन, चरस, एमडी, गांजा (Cocoon, Charas, MD, Ganja) यासारखी आमली पदार्थ जप्त केली आहेत. या क्रुझवर एनसीबीचे अधिकारी प्रवासी म्हणून प्रवास करत होते. त्यामुळे क्रुझवरील लोकांना त्याची चाहूल लागली नाही. ही क्रुझ जेव्हा समुद्रात मध्यावर पोहचली त्यावेळी ड्रग्ज पार्टीला (Drugs Party) सुरुवात झाली. यावेळी अनेकांना एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहात पकडले. यामध्ये एका बॉलिवूड सेलिब्रिटीच्या मुलाचा समावेश आहे. असे एकूण 10 जणांना एनसीबीने ताब्यात घेतले आहे. Also Read - Gandhi Jayanti 2021: महत्मा गांधींच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या जीवनावर आधारित हे चित्रपट नक्की पाहा!

#UPDATE | We’ve intercepted some persons. The probe is underway. Drugs have been recovered. We’re investigating 8-10 persons: Sameer Wankhede, Zonal Director, NCB, Mumbai

“I can’t comment on it”, says Wankhede on being asked, “Was any celebrity present at the party?” pic.twitter.com/BxBOODT0wg

— ANI (@ANI) October 2, 2021