मुंबई: बहुचर्चित क्रूझवरील ड्रग पार्टीवर (Drug Party) छापा टाकल्यानंतर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोचे (NCB) अधिकाऱ्यांकडून मुंबईत कसून तपास सुरू आहे. अशातच एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुंबई पोलिस (Mumbai Police) आमचा पाठलाग करत असल्याचा आरोप NCB च्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी केला. या संदर्भात NCB च्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे तक्रार देखील केली आहे. समीर वानखेडे यांच्या या आरोपामुळे मुंबईतील ड्रग प्रकरणाला वेगळं वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.Also Read - Cruise Drugs Party: आर्यन खानला तुरुंगातच राहावे लागणार, कोर्टाने जामिनावरील सुनावणी पुढे ढकलली!

मुंबई पोलिस गेल्या काही दिवसांपासून आमच्यावर पाळत ठेवत आहे, असा आरोप बॉलिवूडचा किंगखान अर्थात शाहरुख खानचा (Shah rukh Khan) मुलगा आर्यन खानला (Aryan Khan) अटक करणारे NCB चे मुंबईचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांनी केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी NCP वर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यानंतर समीर वानखेडे प्रकाशझोतात आले आहेत. Also Read - Sex Racket in Pune: लोणावळ्यात सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश; दिल्लीतील महिलांना घेतलं ताब्यात

क्रूझवरील ड्रग पार्टीवर (Drug Party) छापा मारणारे मात्र, आता ते वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आले आहे. ड्रग पार्टी प्रकरणाचा खटला कोर्टात सुरू असताना आता वानखेडे यांनी स्वत: मुंबई पोलिसांकडे एक तक्रार केली आहे. आपल्यावर पाळत ठेवली जात आहे, अशी वानखेडे यांची तक्रार आहे. याबाबत वानखेडे यांनी राज्याच्या पोलिस महासंचालक (DGP) हेंमत नगराळे (DGP Hemant Nagrale) भेट घेतली. या प्रकरणी मुंबई पोलिस सखोल चौकशी करतील, अशी अपेक्षा समीर वानखेडे यांना आहे. मात्र, समीर वानखेडे यांच्यावर कशासाठी पाळत ठेवली जात आहे, हे अद्याप स्पष्ट होवू शकलं नाही. Also Read - Maharashtra Bandh: कुठे शांतता तर कुठे जाळले टायर, फोटोंमधून पाहा राज्यातील स्थिती

Mumbai: Narcotics Control Bureau (NCB) officials met senior officials of Mumbai Police and complained to them about being followed by Mumbai Police officials in the past few days.

