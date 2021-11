मुंबई : मुंबईला ड्रग्जमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करणारे एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे (NCB Zonal Director Sameer Wankhede) सध्या अडचणीत आहेत. क्रुझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणावर (Cruise Drugs Party Case) कारवाई करणाऱ्या समीर वानखेडेंवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) यांनी अनेक आरोप केले आहेत. रोज नवाब मलिक वानखेडेंवर नवनवीन आरोप करत आहे. अशामध्ये समीर वानखेडे यांच्या पत्नी आणि अभिनेत्री क्रांती रेडकर (Actress Kranti Redkar) यांनी आमच्या कुटुंबाला धोका असल्याचे सांगत सुरक्षेची मागणी केली आहे. माध्यमांशी बोलत असताना क्रांती रेडकर यांनी ही मागणी केली आहे.Also Read - Aryan Khan Drugs Case: अखेर सुटका! 26 दिवसांनंतर आर्यन खान तुरुंगाबाहेर, 'मन्नत'कडे रवाना

क्रांती रेडकर यांनी सांगितले की, ‘काही दिवसांपूर्वी तीन जणांनी आमच्या घराची रेकी केली. आम्ही यासंदर्भातील सीसीटीव्ही फुटेज (CCTV Footage) पोलिसांना देणार आहोत. आमच्या कुटुंबाला धोका आहे. त्यामुळे आम्हाला सुरक्षा मिळणं गरजेचे आहे.’ नवाब मलिक वानखेडेंवर सतत आरोप करत आहेत. याचदरम्यान, समीर वानखेडे यांच्या पत्नी क्रांती रेडकर आणि वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले (Union Minister of State for Social Justice Ramdas Athavale) यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर रामदास आठवले यांनी नवाब मलिक यांच्यावर टीका केली. रामदास आठवले म्हणाले की, ‘समीर वानखेडे यांच्या केसाला धक्का लागणार नाही. आमची पार्टी त्यांच्यासोबत आहे. नवाब मलिक म्हणतात पिक्चर अजून बाकी आहे. पण या पिक्चरमध्ये माझा रोल बाकी आहे.’ Also Read - Mumbai Drug Case: मुंबई ड्रग्ज प्रकरणाचा तपास NCBकडून NIAकडे जाण्याची शक्यता!

रामदास आठवले यांनी पुढे सांगितले की, ‘क्रांती रेडकर यांनी मला सर्व कागदपत्रे दाखवली आहेत. कागदपत्र अधिकृत आहेत. वानखेडे कुटुंबीय बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांचे अनुयायी आहेत. समीर वानखेडेंविरोधात मोठे षडयंत्र रचले जात आहे. जर तुमचे काही आरोप असतील तर कोर्टात जा. जावयावरील कारवाईमुळे मलिकांकडून आरोप करण्यात येत आहेत. नवाब मलिकांसाठी आमच्याकडे वेळ नाही.’ दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी नवाब मलिक यांनी दावा केला होता की, ‘समीर वानखेडे आणि त्यांचं कुटुंब मराठी (Marathi) नसून मुस्लिम (Muslim) आहेत. तसेच समीर वानखेडे यांनी सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी दलित असल्याची खोटी प्रमाणपत्र सादर केली. पण, समीर वानखेडे यांच्या कुटुंबीयांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. Also Read - शाहरुखची कन्या सुहाना खाननं 'ब्लॅक अँड व्हाइट' फोटो शेअर करत लिहिलं, I LOVE U