मुंबई : कोरोना विषाणूच्या (corona virus) फैलावामुळे संपूर्ण जगभरात महासंकट निर्माण झाले आहे. या संकटाशी जगभरातील कोणत्या नेत्याने खंबीरपणे सामना केला, यासंदर्भात नुकतीच एक जनमत चाचणी (Referendum test) घेण्यात आली. 'द कॉन्व्हर्सेशन'(The Conversation) या वेबसाईटने केलेल्या या चाचणीमध्ये सर्वात वाईट कामगिरी करणारा नेता कोण? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांना सर्वाधिक 90 टक्के मतं मिळाली. यावरून आता राष्ट्रवादी काँग्रेसने (NCP) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टोला लगावला आहे. (NCP targeted Prime Minister Narendra Modi)

कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेने (second wave of corona) देशात थैमान घातले आहे. दररोज आढळणाऱ्या नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या गेल्या काही दिवासात कमी झाली असली तरी ती अद्याप लाखांमध्ये आहे. तसेच कोरोनामुळे झालेल्या मुत्यूंची संख्या तीन लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. दरम्यान, देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे दररोज आढळणाऱ्या लांखोंच्या संख्येमुळे आरोग्य यंत्रणेवर ताण आला होता. ऑक्सिजन, व्हेंटीलेटर्स, रेमडिसिवीर आणि आरोग्य सुविधांच्या तुटवड्यामुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. भारतात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात काम करणाऱ्या सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. (NCP targeted Prime Minister Narendra Modi)

अमेरिकेतील 'द कॉन्व्हर्सेशन' या वेबसाइटने ट्विटरवर केलेल्या जनमत चाचणीचा (The Conversation website conducted poll on Twitter) दाखला देत राष्ट्रवादी काँग्रेसने पंतप्रधान मोदी यांना टोला लगावला आहे. "अमेरिकेतील 'द कॉन्व्हर्सेशन' वेबसाइटने ट्विटरवर जनमत चाचणी घेतली. कोरोना काळात सर्वांत सुमार कामगिरी करणारे नेते कोण? यावर चाचणी झाली. या चाचणीत मोदींचं नाणं खणखणीत वाजलं. सर्वांत वाईट कामगिरीसाठी त्यांना एकूण (75,450) 90 टक्के मतं मिळाली. काही दिवसांपूर्वी 'द डेली गार्डियन' या लोकल वृत्तपत्राला ग्लोबल भासवून मोदी कसे चांगले काम करतात, हे दाखवायचा प्रयत्न भाजपने केला. त्या तुलनेत 'द कॉन्व्हर्सेशन' हे वृत्तपत्र मोठं आहे. त्यामुळे दखल घेणं क्रमप्राप्त ठरतं. या चाचणीत अव्वल आलेल्यांना शुभेच्छा!" असे ट्विट करून राष्ट्रवादीने मोदींना चिमटा काढला आहे. राष्ट्रवादीच्या ऑफिशिअल ट्विटर अकाउंटवरून हे ट्वीट करण्यात आले आहे. या ट्वीटसोबत राष्ट्रवादीकडून काही कात्रणं देखील जोडण्यात आली आहेत. त्याला "कोरोना महामारी, निंदनीय कामगिरी, पंतप्रधान मोदी जगात भारी" असे कॅप्शन देत मोदींवर टीका करण्यात आली आहे. (NCP targeted Prime Minister Narendra Modi)

अमेरिकेमधील 'द कॉनव्हर्सेशन' या वेबसाईटने कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांचं नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांमध्ये विषयी ट्विटरवर जनमत चाचणी घेतली. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचाही समावेश होता. या चाचणीत कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात 'सर्वात वाईट कामगिरी करणारा नेता कोण?' असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. या चाचणीत 75 हजार 450 जणांनी आपली मतं नोंदवली. त्यापैकी सर्वाधिक 90 टक्के मतं ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळाली. चाचणीत सहभागी झालेल्या एकूण लोकांपैकी 67 हजार 905 जणांनी कोरोना परिस्थिती हाताळ्यात सर्वात वाईट कामगिरी करणारे नेते मोदी आहेत, असं मत नोंदवलं. त्यापाठोपाठ अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना 5 टक्के तर ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो यांना 3.7 टक्के मतं मिळाली आहेत.