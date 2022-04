Dhananjay Munde Heart Attack: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांना हृदयविकाराचा सौम्य धक्का बसल्यानंतर ( Dhananjay Munde mild heart attack) त्यांना तातडीने मुंबईतील ब्रीच कॅंडी हॉस्पिटलमध्ये (Breach Candy Hospital mumbai) दाखल करण्यात आले आहे. धनंजय मुडे यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.Also Read - Raj Thackeray Speech: मशिदीवरील लाऊडस्पीकर 3 मे पर्यंत उतरवा, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचा इशारा

मंगळवारी सायंकाळी धनंजय मुंडे यांच्या छातीत अचानक वेदना व्हायला लागल्या. त्यामुळे त्यांना तातडीने ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. डॉक्टरांनी त्यांच्या सर्व तपासण्या केल्या असता धनंजय मुंडे यांना हृदयविकाराचा सौम्य धक्का बसल्याचे निदान डॉक्टरांनी केले. नंतर त्यांना तातडीने अतिदक्षता विभागात हलवण्यात आले आहे. धनंजय मुंडे यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope) यांनी दिली.

वैद्यकीय सूत्रांनुसार धनंजय मुंडे यांना सध्या निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. डॉक्टरांचे पथक त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत. आवश्यक त्या तपासण्या करण्यात आल्या असून आज सकाळी अँजिओग्राफी करण्यात येणार आहे.

Maharashtra’s Social Justice Minister and NCP leader

Dhananjay Munde admitted to Breach Candy Hospital in Mumbai after he suffered a minor heart attack.

(File Pic) pic.twitter.com/y5y9k99VW1

— ANI (@ANI) April 12, 2022