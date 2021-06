मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP chief Sharad Pawar) आणि राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) यांच्या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरु झाल्या आहेत. दोघांच्या भेटीमुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. प्रशांत किशोर यांच्याकडे राष्ट्रवादीने (NCP) मोठी जबाबदारी दिली, विरोधकांकडून 2024च्या निवडणुकीत भाजपला आव्हान देण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. पण आता या चर्चांना पूर्णविराम मिळाले आहे. कारण प्रशांत किशोर यांच्याकडे राष्ट्रवादीची कोणतीही जबाबदारी (responsibility of the ncp) देण्यात आली नसल्याचे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी याबाबत माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. Also Read - PM Ujjwala Yojna: उज्ज्वला योजनेंतर्गत लवकरच मिळणार 1 कोटी मोफत गॅस कनेक्शन!

Prashant Kishor met NCP chief Sharad Pawar yesterday. The meeting lasted for nearly 3 hours. There was no discussion on appointing him as strategist of NCP. Pawar sahab wants to unite Opposition parties. Efforts will be made towards this objective in coming days: Nawab Malik, NCP pic.twitter.com/7lV2NbY31N Also Read - Nusrat Jahan Marraige controversy: नुसरत जहां यांनी पती निखिलसोबत तोडलं नातं, म्हणाल्या - 'कायदेशीरदृष्ट्या आमचं लग्न वैध नाही'

— ANI (@ANI) June 12, 2021 Also Read - Gopinath Munde Death Anniversary: अप्पा... मी आयुष्य वेचेन, धनंजय मुंडेंनी दिला शब्द